Sorge il "Sole" sul commercio di Vimercate

Non sarà una semplice associazione, ma una vera e propria rete per garantire un futuro più luminoso per la città e il commercio di Vimercate.

Un comitato dei commercianti

Si è alzato il sipario su "Sole", il comitato degli esercenti di Vimercate che si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per tutti i titolari di attività e botteghe commerciali.

La presentazione è avvenuta in occasione di un incontro che si è tenuto nell'auditorium della biblioteca di Vimercate.

Punto di riferimento per tutta la città

"Vogliamo essere un punto di riferimento non solo del centro - sottolinea Stefano Pomposo, presidente della neonata realtà e proprietario di un negozio di Ottica - Perché Vimercate non è solo il centro storico : Vimercate è Oreno, è Velasca, è Ruginello ed è anche Torri Bianche".

Punto di partenza, una maggior comunicazione tra commercianti stessi.

"Confcommercio nostro interlocutore"

"Purtroppo nel recente passato abbiamo visto una scarsa unità d’intenti e proprio da qui vogliamo partire per costruire qualcosa di nuovo e coinvolgente - ha rimarcato il presidente del comitato - Sappiamo bene che sul territorio è già presente una realtà importante per il nostro settore come Confcommercio, che ringrazio per essere qui stasera: ebbene noi non vogliamo sostituirci ad essa. Anzi, vogliamo collaborare e rappresentare un valido interlocutore".

A oggi sono già una quarantina gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa.

L'assessore al Commercio

Presente alla serata anche l’assessore con delega al Commercio, Riccardo Corti.