Una grande sorpresa per la piccola Lidia

Seregno: “Spedisce” la letterina di Natale con un palloncino e le viene recapitato il regalo desiderato: la piccola Lidia Spagnuolo, tre anni, ha ricevuto una sorpresa davvero speciale sotto l’albero.

La letterina con il palloncino in volo

“Tutto è iniziato il 14 dicembre, quando abbiamo partecipato, come ogni anno, all’iniziativa dedicata ai bambini che si svolge a Cantù – ha spiegato il papà di Lidia, Giuseppe Spagnuolo di Seregno – I bimbi legano le letterine per Babbo Natale ai palloncini e li fanno volare. Come sempre, lei e suo fratello hanno scritto i doni che volevano ricevere e hanno fatto volare i palloncini. Di solito tutto finisce lì, ma è un momento magico per i bambini”. Questa volta, però, qualcosa è andato in modo diverso: “Il 23 dicembre, in modo del tutto inaspettato, il postino ci ha recapitato un pacco regalo. Noi genitori eravamo stupiti quanto i bambini, perché era proprio la casa delle Barbie che aveva chiesto Lidia nella lettera allegata al palloncino”.

Che sorpresa per la piccola Lidia

Il gesto generoso è arrivato dalla provincia di Bergamo: i titolari dell’agriturismo Sole di Locatello hanno trovato la letterina della bimba e si sono improvvisati Babbo Natale, facendo arrivare il regalo in tempo per la sorpresa. “Siamo rimasti davvero colpiti e commossi da questo gesto di generosità unico – ha spiegato il papà – Sono anni che partecipiamo all’iniziativa dei palloncini e non ci era mai successo niente del genere”.

I ringraziamenti per il gesto di generosità

“Abbiamo contattato i titolari dell’agriturismo e li abbiamo ringraziati, perché pensiamo che sia anche questo il significato del Natale: fare gesti di generosità, senza aspettarsi niente in cambio”, ha aggiunto il capo famiglia seregnese. La bimba è stata felicissima del regalo ricevuto in anticipo da Babbo Natale e ha subito condiviso questo momento magico con il fratello Alessio, di sei anni: “A suo fratello maggiore non è successa la stessa cosa, ma gli abbiamo spiegato che il suo regalo era soltanto in ritardo e che sarebbe arrivato a Natale. Cosa che ovviamente è avvenuta”, ha concluso il padre.