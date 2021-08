Sos animali, l'appello della onlus: "Aiutateci a realizzare il nostro sogno"

"Aiutateci a realizzare il nostro sogno". L'appello è della onlus "Per chi nasce sotto una cattiva stella", che in un terreno a Cesano Maderno, in via Vicenza, a due passi dalla linea ferroviaria, vorrebbe aprire una sorta di rifugio per animali.

Sos animali, l'appello della onlus

Al momento non ci sono certezze sui tempi ma i volontari sono più determinati che mai e nei giorni scorsi, ottenuti tutti i permessi per procedere, hanno lanciato il loro appello: "Il nostro non sarà esattamente un rifugio - si affretta a puntualizzare la vicepresidente, la medese Monica Stefanoni - Sarà, più correttamente, uno spazio zoologico, che quindi ha altri standard, come il numero degli animali accolti, più limitato. Ci saremo per i cittadini che hanno un animale e sono in difficoltà economica temporanea, o per quelli che si trovano ad affrontare un'emergenza, ma daremo appoggio anche al Comune, in caso di animali accalappiati. Distribuiremo pappe e ci occuperemo della toelettatura. Offrendo i nostri servizi gratuitamente".

"Chiunque è il benvenuto"

Per realizzare il loro sogno i volontari hanno bisogno di aiuto, "non solo in forma di sostegno economico, ma anche in termini di forza lavoro, di persone che mettano a disposizione tempo e braccia per unirsi a noi". Di lavoro ce n’è tanto, sia dentro al vecchio rudere da ristrutturare che fuori, nel terreno che lo circonda. I volontari vorrebbero ad esempio costruire recinti mobili per dare agli animali che arriveranno (cani, gatti e tartarughe in particolare) la sistemazione più adeguata. I membri della onlus sono in via Vicenza ogni sabato e domenica e sarà così per tutta estate. "Chiunque voglia venire a trovarci, anche solo per conoscerci, è il benvenuto - dice la vicepresidente - Può anche fermarsi a pranzo con noi. Un pranzo vegano, naturalmente".

"A Cesano il posto ideale"

"Dopo aver cercato a lungo abbiamo trovato a Cesano il posto ideale dove costruire un riparo concreto per aiutare gli animali che sono stati abbandonati, maltrattati e che sono in difficoltà – spiegava il milanese Samuele Gattini, presidente della onlus, un anno e mezzo fa - Il nostro obiettivo è quello di accudire animali sfortunati, offrendo loro una casa dove vivere circondati da amore in un ambiente sereno e poter trovare loro una nuova famiglia". "Ci piacerebbe anche coinvolgere le scuole del territorio in un percorso di sensibilizzazione" aggiunge la sua vice.