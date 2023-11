Sos liste d'attesa, sportello gratuito al circolo Pd di Lentate

Dal 14 novembre 2023, il martedì, dalle 18 alle 19.30, nella sede del circolo Pd di Lentate sul Seveso, in via Papa Giovanni XXIII, apre «Sos liste d’attesa», servizio gratuito per aiutare i lentatesi alle prese con liste d’attesa bloccate e agende piene, appuntamenti fissati oltre i termini prescritti dal medico o dati fuori dai confini di Ats Brianza, a ottenere l'appuntamento per una visita o un esame diagnostico nei tempi previsti dalla normativa. Basterà presentarsi portando la documentazione necessaria, come la prescrizione medica.

Il primo Pd brianzolo ad aderire all'iniziativa del gruppo regionale

«Dando seguito all'iniziativa del gruppo regionale del Partito democratico, che ha messo al centro del proprio operato la battaglia al mal funzionamento della sanità in Lombardia e in particolar modo all'iniziativa del consigliere regionale Samulele Astuti, che ha attivato il medesimo servizio in provincia di Varese, abbiamo deciso di aprire uno sportello per la cittadinanza lentatese - spiega il neo segretario del circolo cittadino, Antonio Mandato - Il tanto decantato fiore all'occhiello lombardo negli anni è andato appassendo e poiché con la salute non si scherza e non tutti possono permettersi esborsi di denaro per sottoscrivere assicurazioni private o per potersi curare con prestazioni private, pensiamo che sia giusto aiutare chi non trova sbocchi».

Al via lo sportello Sos liste d'attesa

Il punto Sos Sanità «aiuterà l'utente a ricevere la prestazione prescritta dal medico nei tempi richiesti. rispettando le priorità che spesso passano in secondo piano, costringendo l'utente a rinunciare alle cure. Il clima di rassegnazione che si sta diffondendo è per noi inaccettabile perché la salute viene prima di tutto». Quello di Lentate è primo circolo Pd in tutta la Brianza ad attivare questo servizio.

"Rivendichiamo il diritto a curarsi"

«Un servizio per noi indispensabile - commenta Mandato - Nessuno deve rinunciare a curarsi e ci auguriamo che altre organizzazioni del territorio seguano il percorso da noi tracciato. Il diritto alle cure sanitarie è un diritto universale».

Il Pd rivendica il diritto a farsi curare nell’ospedale più vicino, nei tempi indicati dal medico di Medicina generale nell’impegnativa da lui sottoscritta.