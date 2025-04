ASST Brianza informa che, per consentire lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 17 di venerdì 4 aprile 2025 fino alle ore 8 di lunedì 7 aprile 2025 le sale di

Emodinamica del Presidio Ospedaliero Pio XI di Desio non saranno operative e di conseguenza non potranno accogliere e gestire pazienti affetti da infarto miocardico acuto.

Sospesa per manutenzione straordinaria l'Emodinamica al Pio XI

La Direzione Generale di ASST Brianza ha predisposto il posizionamento di un Centro Mobile di Rianimazione nell'area antistante il Pronto Soccorso di Desio. Tale Centro sarà destinato esclusivamente al trasporto di pazienti che dovessero presentarsi autonomamente presso il Pronto Soccorso nel periodo interessato con infarto miocardico acuto, i quali verranno trasferiti verso i servizi di Emodinamica di altri Presidi Ospedalieri, con priorità verso il Presidio di Vimercate.

Asst ricorda che, in caso di emergenza, è sempre attivo il Numero Unico di Emergenza 112. Contattando il 112, gli operatori dell’emergenza sanitaria inviano un’ambulanza e il paziente viene poi trasportato direttamente all’ospedale più adatto per trattare la problematica in corso.

Inoltre, per problemi di salute urgenti ma non gravi o pericolosi per la vita, è sempre garantito tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 08:00 e 24 ore su 24 nei giorni festivi e prefestivi il servizio di Continuità Assistenziale attivabile componendo il Numero Europeo Armonizzato 116117. Il servizio è gestito da medici adeguatamente preparati che, mediante il ricorso a videochiamata e/o consulto telefonico, accolgono in prima istanza le richieste di assistenza dei cittadini e, a seconda delle necessità, possono prescrivere farmaci, inviare il paziente presso la sede ambulatoriale più vicina per effettuare una visita medica o attivare una visita domiciliare.