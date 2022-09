"In meno di tre mesi sono stati distrutti gli ultimi cinque anni di lavoro, se non di più". Non usa tanti giri di parole Giuseppe Adamino, ex assessore ai Lavori pubblici dell’ultima legislatura e in un certo senso "padre" dei due progetti recentemente bloccati dall’attuale Amministrazione comunale.

Sospeso il progetto biblioteca a Lesmo, l'ex assessore punge: "In tre mesi distrutti cinque anni di lavoro"

Era stato proprio lui l’artefice del Partenariato Pubblico Privato che avrebbe portato alla realizzazione della nuova biblioteca al posto dell’ex asilo Ratti: progetti destinati a cambiare la storia del paese (comunque la si vedi) e che per ora esistono solo sulla carta.

"Hanno demolito tutto quello che stavamo costruendo per il futuro di Lesmo - dice senza mezzi termini - Tra l’altro in entrambi i casi si fatica a trovare il senso delle loro scelte. Prendiamo la biblioteca: avevamo fatto tutte le valutazioni del caso, chiedendo anche pareri esterni, e tutti avevano certificato la sostenibilità del progetto. Non c’era alcun motivo per non portare in gara il PPP: il quadro economico è infatti bloccato al 2019, dunque sarebbe stato estremamente vantaggioso per il Comune, oggi più che mai. Stesso discorso per i tassi d’interesse, che essendo bloccati da contratto non avrebbero subito alcun aumento. E' stato contraddetto tutto quello che la lista aveva sbandierato in campagna elettorale".

Amarezza palpabile

Un’amarezza palpabile, che certifica una volta di più la netta spaccatura tra il vecchio e il nuovo corso di "Lesmo Amica".

"Purtroppo è evidente come in poco meno di tre mesi sia stato distrutto tutto quello che avevamo costruito negli ultimi cinque anni - chiosa l’ex assessore - Oggi assistiamo al triste smantellamento di tutti i progetti cardine che avevamo lasciato non in un cassetto, ma su un piatto d’argento".

