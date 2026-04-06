Sospette polpette avvelenate nell’area cani accanto al velodromo comunale di via Sant’Eurosia, a Cesano Maderno.

Sospette polpette avvelenate nell’area cani

La scoperta è dei giorni scorsi, quando una giovane coppia che era nel secondo recinto insieme al suo cagnolino, ha trovato una decina di polpette coperte da una padella capovolta. “Il cagnolino aveva iniziato a scavare con foga e i due ragazzi si sono avvicinati per capire cosa avesse trovato – racconta Graziana Zecca, che frequenta l’area ogni pomeriggio con il suo “Lucky”, bellissimo incrocio tra un Husky e un Pastore australiano – Sotto alla ciotola capovolta c’erano dieci polpette, le abbiamo aperte e dentro c’era una polvere bianca finissima”.

Si attendono i risultati delle analisi

Preoccupato, chi c’era ha subito allertato Polizia Locale e Carabinieri. I militari sono intervenuti con una pattuglia. Zecca si è poi premurata di contattare il Dipartimento veterinario di Ats Brianza con sede a Desio per fare analizzare le presunte esche. “Siamo in attesa dei risultati delle analisi”, spiega la cesanese.

Tra i proprietari di cani la notizia del ritrovamento è corsa veloce, alimentando la preoccupazione.

In via precauzionale i frequentatori abituali dell’area cani hanno anche concordato di affiggere all’ingresso un cartello. “Abbiamo segnalato il ritrovamento di polpette sospette”, spiega Zecca.

“Siamo preoccupati anche perché lo stesso giorno, appoggiati alla casetta in legno, abbiamo trovato cinque borse grandi, di quelle per la spesa, con dentro decine di pupazzi – spiega la donna – Pericolosissimi per i cani: potrebbero mangiarli”.