Sospetto caso di Dengue, da stasera scatta la disinfestazione

Un nuovo caso sospetto di Dengue in Brianza e il Comune dispone la disinfestazione straordinaria.
Succede a Carate Brianza dove con Ordinanza Sindacale è stata disposta disinfestazione urgente per la prevenzione contro le zanzare per sospetto caso Dengue.
Gli interventi – si lgg nella nota del Comune – “verranno eseguiti per 3 giorni consecutivi a partire dalle ore 23:00 di venerdì 12 settembre 2025 fino al termine degli stessi (presumibilmente martedì 16 settembre 2025)” sulle seguenti vie:
– VIA PIRANDELLO
– VIA OVIDIO
– VIA TIBULLO
– VIA ORAZIO
– VIA MARTIN LUTHER KING FINO ALL’INCROCIO CON VIA RIVERA
– VIA COL DI LANA FINO ALL’INCROCIO CON VAI DEI GAGGIOLI
– VIA DEI GAGGIOLI FINO ALL’INCROCIO CON VIA KING
Il comune raccomanda alcune precauzioni. In particolare:
– di permettere, in caso di necessità, l’accesso alle pertinenze dell’abitazione/insediamento degli addetti alla disinfestazione (ditta A&V Ecology S.r.l.) per l’effettuazione dei trattamenti e di attenersi a quanto da loro prescritto;
– di chiudere le finestre durante le ore notturne dalle ore 23:00 del giorno 12.09.2025 fino al termine degli interventi;
– di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili;
– di non raccogliere frutta e verdura per i successivi 5 giorni o provvedere a coprire la stessa prima della disinfestazione;
– in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;
– all’aperto utilizzare repellenti cutanei per uso topico, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo.
Inoltre è raccomandato ai cittadini della zona interessata di attuare la bonifica ambientale delle pertinenze delle proprie abitazioni procedendo allo svuotamento/rimozione dei piccoli contenitori presenti in giardini, orti, cortili, terrazzi e balconate.