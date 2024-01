Nuove risorse a sostegno dell'attività didattica e formativa per il 2023/2024 a Cesano Maderno.

Sostegno allo studio, Il Comune di Cesano stanzia nuove risorse

L’Amministrazione Comunale, con la collaborazione delle Agenzie Scolastiche del territorio, promuove nuovi progetti mirati all’ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni delle scuole cesanesi. Nell'ambito di questi progetti la Giunta Comunale assegnerà alle scuole cittadine risorse complessive per un

importo pari a oltre 94 mila euro a sostegno dell’attività didattica ed educativa.

“Abbiamo messo in campo queste progettualità – spiega il Sindaco Gianpiero Bocca – non solo per contribuire a migliorare l’offerta educativa, ma soprattutto per integrarla sempre più rispetto alla realtà territoriale cesanese. Ringrazio l’assessora Rosanna Arnaboldi che ha coordinato il tavolo di lavoro con le scuole e le assessore Cinzia Battaglia e Martina Morazzi per la predisposizione delle attività necessarie allo svolgimento dei lavori, come pure gli alti assessori per le rispettive deleghe. Infine un grazie alle scuole cittadine per la proficua collaborazione, un impegno che porta risultati concreti. Il supporto dell’Amministrazione Comunale alle scuole non riguarda solo le strutture, ma anche i contenuti promuovendo una sempre migliore relazione tra scuola e territorio”.

Fondamentale la collaborazione con gli istituti scolastici: l’area Istruzione, Formazione e Sport e i Servizi Sociali del Comune organizzano annualmente un

tavolo di concertazione. L’Amministrazione Comunale sostiene progettualità nel campo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, oltre che dell’Handicap e dei

Bisogni Educativi Speciali e assegnerà fondi pari a 10 mila euro ai due Istituti Comprensivi proprio a favore di interventi per i minori con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

La ripartizione dei fondi

Saranno destinati alla programmazione educativa e didattica circa 50 mila euro in misura proporzionale al numero degli alunni di tutte le scuole cittadine, mentre un contributo straordinario di 2 mila 500 euro andrà alla scuola dell’Infanzia statale Montessori per l’acquisto di materiale didattico. Sono riservati alle spese di funzionamento dei due Istituti Comprensivi e a dare continuità ai precedenti interventi risorse per circa 30 mila euro.

Una serie di significative attività viene garantita dalle concessioni per la gestione della piscina comunale e del Campo di calcio nella struttura “A. Volpi”, dagli appalti per il servizio ristorazione e trasporto scolastico, nonché dalla convenzione con la Lipu, con l’Accademia di Musica e dalle progettualità di Gelsia: si pensi al tema dell’educazione alimentare, ai transfer sul territorio, ai corsi gratuiti di nuoto e alle iniziative per l’avviamento allo sport, ai percorsi didattici di natura e di educazione ambientale.

I progetti

Diversi come detto i progetti in programma per l'anno scolastico 2023/2024.

- Laboratori di mediazione culturale e linguistica per prima alfabetizzazione;

- Manifestazioni e iniziative come la Giornata della Memoria (27 gennaio 2024) e la Giornata del Ricordo (10 febbraio 2024), la nuova iniziativa di avviamento allo sport “Corro, Salto e Lancio” (22-23 aprile 2024), la Giornata delle Forze dell’Ordine e della Sicurezza (maggio 2024), il progetto sperimentale Pedibus alla Scuola primaria Borghi (primavera 2024).

- Progetti ambientali e di educazione alimentare: “Progetto di sensibilizzazione all’uso della bicicletta”, a cura della Cooperativa La Fabrica dei

Segni; “RI-laboratori”: campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, a cura di Gelsia Ambiente, così come “Plastic Challenge”: campagna di

sensibilizzazione al contrasto alla presenza della plastica negli oceani, “Dove lo butto”, campagna di sensibilizzazione alla degradazione dei rifiuti, e “Economia circolare”; “Alla ricerca di semi”: percorso sulla biodiversità e la natura in città, a cura dell’Oasi Lipu di Cesano Maderno, così come “La qualità dell’aria”, percorso sulla biodiversità e la natura in città; “Educazione Alimentare”: 12 progetti a cura di Sodexò.

- Progetti sociali e di educazione civica: “Progetto AID nelle scuole” di sensibilizzazione sulla disabilità DSA e BES, la didattica inclusiva e gli spazi educativi; “Pari passo”: azioni di supporto alla genitorialità; “MixAbility”, destinato a minori (sino a 21 anni) affetti da disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie; “Programma Pippi”, un modello di intervento mirato alle famiglie in difficoltà coi propri bambini, al fine di prevenire l’istituzionalizzazione; “Protocollo Ali e schede di segnalazione”; “Progetto CAP – codice di avviamento partecipativo”, volto a rafforzare legami e azioni di rete tra soggetti pubblici, del privato sociale e privati, per la responsabilità educativa verso i minori, a cura del Consorzio Comunità Brianza; “Progetto educativa di strada”, volto alla prevenzione ed al primo intervento sul disagio giovanile; “Progetto Affidi”, per promuovere maggiormente il tema dell’affido; “Progetto fondo “Restiamo Insieme”: iniziative a favore di minore 0-17 volte al benessere; e ancora “Compagnia di prevenzione dell’Ampliopia” e “Professione Genitore” a cura dei Lions di Cesano Maderno.

- Progetti sportivi: “Educazione motoria”: progetto didattico di educazione motoria tramite lo sport a cura di POB Binzago.

- Progetti culturali: “Le storie quelle belle!”, “Il Libro!”, “Delitto tra le righe” e “We Share Books”, percorsi per la promozione del libro e della lettura a cura

della Biblioteca Civica V. Pappalettera; “Vincenzo Pappalettera, autore della memoria”: presentazione dell’autore e dell’opera di Vincenzo Pappalettera, a cura

della Biblioteca Civica; “Educazione Musicale”: un nuovo progetto musicale per costruire un’attitudine esplorativa tramite la musica, a cura del Corpo musicale G. Verdi.