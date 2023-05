Una giornata in azienda per riflettere sull'importanza della sostenibilità e della sicurezza sul lavoro. E' quella organizzata lo scorso sabato 13 maggio presso lo stabilimento di Cornaredo (Milano) di Fontana Gruppo, azienda di Veduggio con Colzano leader nella bulloneria di alta qualità.

Sostenibilità e sicurezza in azienda, l'iniziativa di Fontana Gruppo

L'evento intitolato "Sustainability Day" è diventato anche occasione per realizzare un open day aperto ai collaboratori e alle loro famiglie.

Nel corso della mattinata, gli ospiti hanno potuto visitare l’interno dello stabilimento per osservare da vicino il processo di produzione e ascoltare la spiegazione fornita direttamente dal personale di stabilimento. Al termine del percorso, è stata predisposta un’area dedicata a laboratori e giochi sempre in tema sostenibilità e sicurezza: tra le attività per i più piccoli, "Sicuro, non cado!", un'arrampicata in sicurezza, e "Pompieropoli", un percorso che simula

l'addestramento dei Vigili del Fuoco, con tanto di spegnimento fiamme.

Gli adulti invece hanno potuto cimentarsi con la Realtà virtuale, la maschera alcolemica, l'escape safe ed altre attività

correlate sempre ai due temi della giornata.

"Due pilastri della nostra azienda"

«La sostenibilità e la sicurezza sono da sempre due pilastri imprescindibili della nostra Azienda, strumenti fondamentali per il miglioramento, la continuità, la crescita - è stato il commento di Fabrizio Fontana, Global Communication Director Fontana Gruppo. Valori che ancor più oggi sono al centro della nostra attenzione e che costituiscono ormai fattori indispensabili per qualsiasi azienda intenzionata a perseguire gli obiettivi di business in un quadro di responsabilità sociale d’impresa».

L’iniziativa è stata realizzata da Fontana Gruppo in collaborazione con Tecnologie d’Impresa nell’ambito delle iniziative proposte da Zero Infortuni, brand ideato da Fontana Gruppo per promuovere la cultura della sicurezza in particolare nell’ambito del settore metalmeccanico.