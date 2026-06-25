Sotto la luna lungo il Lambro: a Carate Brianza torna la camminata notturna dei Marciacaratesi

Venerdì 10 luglio l'evento dei Marciacaratesi: due percorsi da 6 e 9 km aperti a tutti, giochi di luce lungo il fiume e la festa finale.

La Brianza si prepara a risplendere sotto le stelle. Torna, infatti, a Carate Brianza l’attesissimo appuntamento con la Camminata di Luna Piena lungo il Lambro, giunta quest’anno alla sua 15esima edizione.

Organizzato come da tradizione dall’instancabile gruppo dei Marciacaratesi, l’evento è aperto a tutti i podisti, ai camminatori e alle famiglie della Brianza che, per una sera, desiderano riscoprire il fascino del territorio in un’atmosfera notturna e decisamente suggestiva.

Orari e partenza: a Carate un percorso illuminato a festa

L’appuntamento è in programma venerdì 10 luglio a Carate Brianza, con il via da piazzale Martiri delle Foibe e partenza libera dalle 21 alle 21,45.

Per rendere l’esperienza della marcia in notturna ancora più emozionante, i sentieri saranno illuminati da torce, spettacolari giochi di luce e faretti, creando un contrasto magico con il buio della notte lungo il fiume. Inoltre, prima dello start, a tutti i partecipanti verranno distribuiti centinaia di braccialetti luminosi per colorare la serata e muoversi in totale sicurezza.

I percorsi: due opzioni per tutti (anche per i passeggini)

La manifestazione punta sulla massima inclusività. Gli organizzatori consigliano fortemente di godersi la serata a passo di marcia, scegliendo tra due differenti tracciati a seconda della propria preparazione: un percorso da 9 chilometri, dedicato a chi vuole spingersi un po’ più a fondo nel cuore verde del Parco della Valle del Lambro e un secondo, più breve da 6 km e accessibile, adatto anche ai passeggini, ideale per le famiglie con bambini piccoli. Lungo l’intero tracciato saranno dislocati i volontari dei Marciacaratesi, pronti ad assistere i camminatori e a garantire il corretto svolgimento dell’evento.

Festa finale: anguria, musica con DJ Luca Beretta e premiazioni

La fatica (poca) lascerà spazio al divertimento. All’arrivo, i partecipanti saranno accolti da un ricco ristoro, perfetto per rinfrescare la calda serata estiva: per tutti ci saranno le immancabili fette di anguria e un fresco ghiacciolo.

A rendere l’atmosfera ancora più viva ci penserà la musica di DJ Luca Beretta, che accompagnerà la serata prima e dopo il momento clou delle premiazioni dei gruppi più numerosi.

Per ulteriori dettagli, iscrizioni dell’ultimo minuto o aggiornamenti, è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale o il sito internet dei Marciacaratesi.