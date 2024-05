Sotto la piazza spunta un pozzo di mille anni fa

Un pozzo sotto piazza Castellana, nel centro di Vimercate, molto probabilmente risalente all’epoca Medievale.

La scoperta casuale

Questa la sorprendente scoperta fatta nello scorso fine settimana in pieno centro. Tutta colpa, o merito, del cedimento dell’asfalto proprio di fronte al noto ristorante "Vico Mercati".

L'intervento della Soprintendenza

Da qualche tempo in quel punto, al limitare dell’area di parcheggio della piazza alle spalle della chiesa di Santo Stefano, era stato segnalato un avvallamento frutto del cedimento del terreno. Tra le probabili cause i ripetuti passaggi di mezzi pesanti di un vicino cantiere e le piogge torrenziali delle scorse settimane. Quando, quindi, l’escavatore inviato dal Comune ha dato i primi colpi per procedere con le opere di ripristino, pochi centimetri al di sotto del manto stradale è spuntato il pozzo profondo alcuni metri.

Risale al Medioevo

Lavori fermi, quindi, e intervento, nella mattinata di ieri, lunedì, di un geologo inviato dalla Soprintendenza Archeologia e Belle Arti. Il tecnico ha confermato che si tratta di un pozzo di almeno un migliaio di anni e quindi risalente al Medioevo. Non è chiaro per il momento se si tratti di un pozzo perdente o un pozzo pubblico per attingere l’acqua.

Effettuati i rilievi con Gps, con relativo censimento e inserimento nelle mappe della Soprintendenza, si procederà poi con la chiusura e il ripristino del manto stradale.

Le altre scoperte

Non si tratta certo della prima scoperta del genere nel centro di Vimercate e anche nella stessa piazza Castellana. Qui, accanto alla prepositurale di Santo Stefano, furono rinvenute alcune tombe. In piazza Marconi, invece, nel 1999 fu rinvenuta una necropoli romana.

Il ritrovamento