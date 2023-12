Sotto l'albero di Natale della "U.S. Casati" la medaglia d'oro del Coni

Un Natale decisamente da ricordare e festeggiare per l'Unione sportiva Casati Arcore, premiata con la medaglia d'oro dal Coni, il Comitato olimpico nazionale.

Ieri pomeriggio, domenica 17 dicembre 2023, la sezione volley biancoverde ha festeggiato in pompa magna l'importante traguardo al Palaunimec, alla presenza del presidente del sodalizio Antonio Radice, del vice Fabrizio Ciceri e del presidente onorario Luigi Maggioni. Presenti anche tutti i dirigenti, allenatori e atleti del volley oltre ad un numeroso pubblico presente sugli spalti.

Radice ha premiato Maggioni

Il pomeriggio di festa è iniziato con l'ingresso in campo degli atleti in una cascata di colori e luci dove le più piccole del minivolley sono state le protagoniste. E' seguita la presentazione di tutte le squadre e staff tecnici, tra risate e battute. Successivamente i presenti hanno festeggiato e applaudito i risultati raccolti in questo inizio stagione. La società si è dimostrata molto contenta per la presenza delle atlete. Tutte le squadre stanno affrontando i campionati di categoria al meglio con ottimi risultati. Dalla prima squadra a tutte le giovanili i gruppi sono numerosi e entusiasti e le rose delle atlete si arricchiscono di anno in anno.

Stella d'argento anche per Olga Rivolta

Stavolta non è la pedana ad essere la “cornice” di un grande soddisfazione per la Casati Arcore. Sabato, 16 dicembre, dicevamo, la gloriosa Unione Sportiva ha ricevuto dal Coni Monza Brianza la Stella d’oro al merito sportivo e la Stella d'Argento per il contributo straordinario di uno dei suoi dirigenti, Olga Rivolta.

È stato il presidente Antonio Radice, presidente della storica società bianco verde, a ritirare il prestigioso riconoscimento esprimendo la sua gratitudine. Il successo della Casati Arcore, fondata nel 1946 è frutto non solo dell'entusiasmo degli atleti, ma anche dell'impegno instancabile di dirigenti e volontari. E proprio una di queste, Olga Rivolta Comi ha ricevuto la Stella d’Argento. Settantaquattro anni, da 42 nelle fila del club bianco verde, Olga Rivolta Comi è un esempio vivente di dedizione e passione per la ginnastica. Originaria di Milano ma arcorese d'adozione, la "Signora Olga" è diventata una figura iconica, una presenza costante nei momenti di crescita e successo della Casati Arcore.