Ieri, 16 dicembre

Coinvolti i Comuni di Monza, Desio e Limbiate.

Nella giornata di ieri, 16 dicembre, il Prefetto Patrizia Palmisani ha sottoscritto tre patti per l’attuazione della sicurezza urbana con i Sindaci dei Comuni di Monza, Desio e Limbiate.

Sottoscritti in Provincia tre patti per l'attuazione della sicurezza urbana

Nell’ambito degli accordi è indicata, tra gli strumenti prioritari per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, anche l’installazione e l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza.

I Comuni di Monza, Desio e Limbiate hanno dunque sviluppato tre progettualità con l’obiettivo di accedere ai finanziamenti ministeriali per la videosorveglianza, che per l’anno 2021 ammontano a 27 milioni di euro.

I progetti, dopo essere stati esaminati nel corso di un tavolo tecnico preliminare, sono stati sottoposti alle valutazioni dei referenti provinciali delle Forze di polizia, raccogliendo un unanime parere favorevole.

In seguito all’approvazione, la Prefettura ha curato una relazione di dettaglio sui fenomeni di criminalità diffusa insistenti nelle aree indicate nelle progettualità, che è stata trasmessa, unitamente alle progettualità e ai patti per l’attuazione della sicurezza urbana, al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno.

Nelle prossime settimane le progettualità saranno valutate da una commissione apposita, che sarà chiamata a redigere la graduatoria nazionale dei Comuni che saranno ammessi ai finanziamenti.