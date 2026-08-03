Sovico, sospetto caso di Dengue: scatta la disinfestazione straordinaria

Un intervento straordinario di disinfestazione sarà effettuato questa sera lunedì 3 agosto a Sovico dopo la segnalazione di un sospetto caso di Dengue comunicata da Ats Brianza.

Il provvedimento è stato disposto in via precauzionale per limitare il rischio di diffusione del virus trasmesso dalla zanzara tigre (Aedes albopictus), seguendo i protocolli sanitari previsti in questi casi.

Le vie interessate e gli orari

L’intervento è in programma dalle 20 alle 24, salvo eventuali rinvii dovuti al maltempo, e interesserà l’area compresa tra via Puecher, via Manzoni, vicolo Manzoni, vicolo II Volta, via Don Minzoni, via Galvani e via Fratelli Cervi.

L’Amministrazione comunale invita i residenti delle zone interessate ad adottare alcune precauzioni durante le operazioni di disinfestazione. In particolare sarà necessario tenere chiuse porte e finestre, non lasciare all’esterno alimenti o abbeveratoi per gli animali, ritirare eventuali panni stesi e mantenere gli animali domestici al chiuso fino al termine del trattamento. Si raccomanda inoltre di evitare la sosta nelle aree interessate e di lavare accuratamente frutta e verdura raccolte all’aperto prima del consumo. Le operazioni saranno eseguite dagli operatori della ditta Advance System Srl di Biassono.

L’invito alla prevenzione

Contestualmente il Comune chiede la collaborazione della cittadinanza anche sul fronte della prevenzione. I residenti sono infatti invitati a controllare con attenzione giardini, cortili, orti, terrazzi e balconi, eliminando tutti i piccoli ristagni d’acqua presenti in sottovasi, secchi, contenitori o altri oggetti che possono favorire la riproduzione della zanzara tigre. Una semplice attività di bonifica ambientale negli spazi privati rappresenta infatti uno degli strumenti più efficaci per contenere la proliferazione dell’insetto e ridurre il rischio di trasmissione del virus.