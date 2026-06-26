Sp 32: senso unico alternato, nel tratto di Giussano, per interventi di messa in sicurezza del verde

Possibili disagi sabato 27 giugno sulla Sp 32 all’altezza di Giussano per interventi di messa in sicurezza del verde. Il tratto interessato dai lavori sarà regolato dal senso unico alternato dalle 6 alle 14.

Interventi di manutenzione del verde sabato 27 giugno

Senso unico alternato sulla S.P. 32 Novedrate, nel territorio comunale di Giussano. Per consentire l ‘esecuzione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della vegetazione adiacente alla sede stradale, la circolazione lungo la

strada provinciale sarà regolata da movieri nella giornata di sabato 27 giugno 2026, dalle 6 alle 14.

I lavori interesseranno il tratto Via per Novedrate fino alla rampa della Sp41

Il provvedimento si rende necessario per permettere il taglio e la sistemazione di alcune piante presenti in prossimità della carreggiata, che interferiscono con la pubblica viabilità e che richiedono un intervento urgente a tutela della sicurezza degli utenti della strada. La regolazione del traffico interesserà il tratto della Via per Novedrate compreso tra la rampa di collegamento alla SP 41 e il cavalcavia della stessa SP 41.