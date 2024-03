Spazi comunali destinati alle associazioni, al via la mappatura. L'iniziativa è dell'Amministrazione di Desio.

Spazi per le associazioni, ricognizione del patrimonio comunale

L'Amministrazione comunale intende promuovere una ricognizione del patrimonio comunale per quantificare i soggetti interessati, compresi gli enti no profit che non fruiscono attualmente di locali di proprietà comunale, definire le esigenze delle realtà coinvolte con indicazione della tipologia delle attività da svolgere e ottimizzare gli immobili attualmente disponibili. Per questo ha pubblicato un avviso esplorativo. L'obiettivo è ottimizzare gli spazi, accertare la correttezza dei riparti dei costi di gestione degli spazi, della manutenzione degli immobili, e del loro profilo giuridico-amministrativo.

Il commento degli assessori Cambiaghi e Sclapari

Spiega l’assessore al Patrimonio Martina Cambiaghi:

"Con un avviso del Servizio Patrimonio, l'Amministrazione intende conoscere le esigenze e l'interesse degli enti no profit all'assegnazione di spazi comunali. Per noi è un’occasione preziosa per offrire maggiori opportunità al tessuto associativo della città. Per un’associazione avere una sede fisica vuol dire avere maggiori opportunità e possibilità di crescita e questo è un valore essenziale per la nostra comunità. Preciso che questa mappatura non va a sovrapporsi ad alcuni contratti già stipulati con realtà sociali di media/lunga durata attualmente in corso e vigenti, con i quali il Comune ha avviato particolari progettualità o pattuito interventi di investimenti su immobili di proprietà comunale". L'assessore alle Politiche Familiari Fabio Sclapari aggiunge: "Questi sono luoghi in cui le diverse realtà possono svolgere il proprio lavoro, diffondendo cultura, socialità, solidarietà senza dimenticare l’ulteriore importante funzione di presidio sul territorio".

Ecco chi può partecipare

Possono partecipare i soggetti senza fini di lucro: associazioni e comitati, enti del Terzo Settore come delineati dalla Legge 106/2016 e dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 117/2017, società sportive senza fini di lucro, fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato. In tale fase, trattandosi di una semplice mappatura delle esigenze territoriali e di una raccolta di dichiarazioni di interessi, non vi è alcuna distinzione fra soggetti formalmente definiti “enti del terzo settore”, affiliati al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), e/o realtà iscritte alle varie sezioni dell’Albo comunale.

Tempi e modalità di consegna

C'è tempo fino al 12 aprile alle 18 per presentare la dichiarazione di interesse deve pervenire entro e non oltre il 12 aprile alle ore 18, e consegnata secondo una delle modalità: tramite Pec all’ indirizzo protocollo.comune.desio@legalmail.it , con oggetto “Al servizio Patrimonio: mappatura delle esigenze e dichiarazione di interesse all’assegnazione di spazi comunali”;

o può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Desio (piazza Giovanni Paolo II - Ingresso A, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30, martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30) in busta chiusa e sigillata con l’intestazione “Al servizio Patrimonio: mappatura delle esigenze e dichiarazione di interesse alla concessione di spazi comunali.

Dopo i sopralluoghi, l'iter va avanti

“Nei mesi scorsi i tecnici comunali hanno effettuato diversi sopralluoghi con l’idea di aprire un tavolo di confronto per trovare una soluzione e razionalizzare i costi di gestione - aggiunge Cambiaghi – Ora è pubblicato l’avviso esplorativo, a cui seguiranno altri step: la revisione dell’attuale regolamento che norma la gestione delle concessioni dei beni patrimoniali comunali, la pubblicazione di un avviso per l’assegnazione degli spazi nel quale verranno con precisione indicati gli immobili disponibili, i locali, la superficie a disposizione, i criteri di assegnazione, i parametri di valutazione di una commissione. Infine, la stipula dei nuovi contratti di concessione uniformi e aggiornati”.