Spazio ai giovani artisti del territorio e alle scuole in biblioteca a Giussano: la sala degli ottagoni diventa infatti un’area espositiva per illustratori.

Spazio ai giovani... Sala degli ottagoni si «apre» agli artisti

Artisti fra i 18 e i 35 anni potranno esporre le loro opere in un luogo dalla prestigiosa valenza culturale, già oggi destinato ad accogliere nel contesto della Biblioteca Civica anche i più piccoli, d’età 0-6 anni e delle scuole primarie.

La Giunta ha voluto stabilire un’ulteriore, nuova, destinazione per la Sala degli Ottagoni, coinvolgendo i più giovani. A seguito dell’apertura del piano terra di Villa Sartirana, il polo bibliotecario ha ora il vantaggio di essere facilmente fruibile da tutta l’utenza della biblioteca: l’esposizione delle opere grafiche, oltre ad abbellire lo spazio, potrà rappresentare uno stimolo visivo e il conseguente sviluppo creativo delle giovani generazioni, oltre a rappresentare uno stimolo per avvicinarsi alla lettura attraverso la visualizzazione di illustrazioni.

Come fare richiesta per esporre

È prevista la possibilità di esporre anche per illustratori Under 18 se coinvolti in progetti didattici svolti dalle scuole del territorio il cui fine sia quello di stimolare una riflessione su una tematica di interesse collettivo.

L’artista (o il gruppo di artisti) che volessero esporre le proprie opere potranno richiederlo inviando una mail all’indirizzo cultura@comune.giussano.mb.it utilizzando il modulo dedicato disponibile sul sito internet comunale.