A causa di una momentanea riduzione del personale dal 12 gennaio cambiano, temporaneamente, gli orari di apertura al pubblico dello sportello polifunzionale di Spazio Città a Vimercate.

Spazio Città cambia gli orari di apertura al pubblico

Gli sportelli saranno aperti il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 8.00 alle 15.00, il mercoledì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30 (orario, quest’ultimo, che non cambia rispetto a quello attuale).

La variazione, pari a 20 ore settimanali di apertura in meno rispetto alla consueta programmazione, si è resa necessaria, come detto, a causa di una momentanea riduzione del personale e in attesa di espletare le procedure di concorso per l’assunzione di nuovi operatori.

Il bando di concorso per una nuova assunzione è stato pubblicato il 22 dicembre, con scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione fissata al 21 gennaio 2026.

Il bando di concorso per esami riguarda l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 Istruttore Amministrativo (Area Istruttori). La graduatoria è finalizzata, in prima istanza, alla copertura di una posizione presso il servizio di front office di Spazio Città ma potrà essere utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo determinato.