Spazio città, dal 15 giugno tornano gli orari estesi

Da lunedì 15 giugno Spazio Città, lo sportello polifunzionale del Comune di Vimercate, torna agli orari di apertura completi.

La novità

Lo sportello sarà aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 19, il giovedì dalle 8 alle 21 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30, per un totale di 61 ore settimanali di servizio. L’estensione degli orari, che rimarrà definitiva, risponde all’esigenza di garantire ai cittadini la massima accessibilità ai servizi comunali.

Le fasce orarie aggiuntive rispetto all’attuale apertura (lunedì-martedì-giovedì e venerdì dalle 8 alle 15 e mercoledì dalle 8 alle 17, sabato 8.30-12.30) saranno dedicate in via prioritaria agli appuntamenti per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), con particolare attenzione ai cittadini che sono ancora in possesso della carta d’identità nel vecchio formato cartaceo, la cui validità scade il 3 agosto 2026.

I cittadini che devono rinnovare la carta d’identità sono invitati a prenotare l’appuntamento tramite il portale dedicato https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/

Le carte d’identità

Si ricorda inoltre che Carte d’Identità Elettroniche (CIE) rilasciate a decorrere dal 30 luglio 2026, a persone che abbiano già compiuto il 70° anno di età al momento della richiesta avranno una validità fino a cinquant’anni, diventando di fatto permanente. Si consiglia quindi per le persone ultrasettantenni di rinnovare il proprio documento dopo il 30 luglio 2026.