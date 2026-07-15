In vista della pausa estiva, lo Spazio Città del Comune di Vimercate modifica temporaneamente i propri orari di apertura al pubblico.
Spazio Città modifica gli orari per la pausa estiva
Dal 4 al 28 agosto 2026 il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30.
Giorni di chiusura
Lo sportello resterà chiuso lunedì 3 agosto per festa patronale e venerdì 15 agosto per la festività di Ferragosto.
Da lunedì 31 agosto 2026 Spazio Città riprenderà regolarmente i consueti orari di apertura.