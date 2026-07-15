L'annuncio

Spazio Città modifica gli orari per la pausa estiva

Il servizio del Comune di Vimercate sarà attivo con orario ridotto dal 4 al 28 agosto

Spazio Città modifica gli orari per la pausa estiva

Vimercate · 15/07/2026 alle 14:09

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In vista della pausa estiva, lo Spazio Città del Comune di Vimercate modifica temporaneamente i propri orari di apertura al pubblico.

Spazio Città modifica gli orari per la pausa estiva

Dal 4 al 28 agosto 2026 il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

Giorni di chiusura

Lo sportello resterà chiuso lunedì 3 agosto per festa patronale e venerdì 15 agosto per la festività di Ferragosto.

Da lunedì 31 agosto 2026 Spazio Città riprenderà regolarmente i consueti orari di apertura.

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