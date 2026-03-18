Aperto oggi, a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, uno spazio coworking per il lavoro agile e lo studio. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Gianpiero Bocca e gli assessori Francesco Romeo, Martina Morazzi e Manuel Tarraso.

Spazio coworking a Palazzo Arese Borromeo

Le tre sale della biblioteca dell’Università Vita-Salute San Raffaele, accanto all’ufficio del custode, sono state riqualificate e attrezzate con tavoli, sedie e connessione internet gratuita Wi-Fi. Ospitano trentadue postazioni. Una delle sale è riservata – su prenotazione – alle videochiamate. Lo spazio coworking sarà a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.30. L’ingresso è gratuito e non è richiesta la prenotazione: basta registrarsi all’ingresso e all’uscita compilando l’apposito registro delle presenze.

“Abbiamo voluto creare questo spazio per stare al passo con i tempi moderni e rispondere alle nuove esigenze lavorative che, a partire dagli anni segnati dal Covid-19, sono profondamente cambiate – spiega l’assessora alla Cultura, Martina Morazzi – Il lavoro agile è sempre più diffuso e molti lavoratori trascorrono ormai più tempo a casa che in ufficio. Questo spazio è pensato per chi si trova ad affrontare situazioni di isolamento domestico o non dispone di ambienti adeguati per lavorare. L’obiettivo è mettere in contatto persone con le stesse esigenze e aiutarle a fare rete, creare connessioni e contrastare l’isolamento”.

La connessione a banda larga a Palazzo Arese Borromeo

Gli ambienti sono stati riqualificati all’interno del progetto che ha portato a Palazzo Arese Borromeo e in piazza Esedra la connessione a banda larga. Un intervento possibile grazie a un finanziamento di oltre 600mila euro legato al Pnrr.

“Il coworking a Palazzo Arese Borromeo rappresenta un’opportunità per riappropriarsi degli spazi e creare nuove relazioni. Sappiamo che molti cittadini affittano spazi di coworking a Milano o scrivanie in città – afferma l’assessore all’Innovazione, il vicesindaco Francesco Romeo – Da oggi, queste persone potranno scegliere di lavorare anche a Palazzo Arese Borromeo. Nei prossimi mesi apriremo ulteriori spazi dedicati alla connessione sociale in città, come ad esempio al velodromo: luoghi pensati per lavorare, incontrarsi e socializzare”.

Un vademecum per l’uso dello spazio

L’uso dello spazio è regolato da un vademecum disponibile sul sito internet del Comune: la Giunta Bocca ha licenziato le linee guida.