Spazio Giovani di Concorezzo, venerdì 31 marzo l'inaugurazione ufficiale

Spazio Giovani di Concorezzo, ormai ci siamo. I nuovi locali di Villa Zoja dedicati ai ragazzi verranno inaugurati ufficialmente venerdì 31 marzo 2023 alle 17.30. Lo Spazio sarò aperto, almeno inizialmente, due pomeriggi la settimana: il martedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 16 alle 18.30. Al suo interno gli educatori professionisti di Offerta Sociale, a cui il Comune ha affidato la gestione, proporranno un programma strutturato di attività rivolte ai ragazzi della fascia 11-17 anni.

I lavori sono iniziati da tempo

Se l'inaugurazione è in programma per il 31 marzo, il lavoro in città iniziato già da mesi. Gli educatori hanno infatti incontrato i giovani del territorio per mappare le esigenze e le richieste dei ragazzi di Concorezzo e nel mese di dicembre è stato organizzata anche un'iniziativa di partecipazione attiva per la sistemazione insieme ai ragazzi della sede. Per il progetto il Comune ha messo a disposizione, oltre alla sede opportunamente allestita e riqualificata all'interno di Villa Zoia, anche strumenti e materiali per poter organizzare i diversi laboratori che verranno gestiti dagli educatori. Parte dei fondi investiti derivano, in particolare, dall'iniziativa di vendita dei puzzle "Una finestra su Concorezzo" di fine anno.

"L'apertura dello Spazio Giovani si inserisce in un piano più ampio di iniziative dedicate ai ragazzi del nostro territorio - ha precisato il sindaco Mauro Capitanio - Ricordiamo infatti la recente apertura del campo da basket al parco Scaccabarozzi e le altre riqualificazioni degli impianti sportivi come la pista di pattinaggio e quella di atletica. Si tratta di elementi che vogliono delineare una struttura concreta, a livello di spazi e di accoglienza, per la crescita dei ragazzi della nostra città Lo spazio Giovani si colloca dunque in questo contesto generale e l'obiettivo è quello che si possa ben integrare con la grande e forte rete territoriale che abbiamo tra sport, scuola e ambienti legati, ad esempio, alla Parrocchia. L'invito che rivolgo dunque ai ragazzi e alle famiglie è quello di venire a conoscere l'offerta dello Spazio Giovani. Uno Spazio appena nato, in crescita, e che potrà essere modellato sulla base delle esigenze che via via nasceranno".

"Una sperimentazione in cui crediamo molto"

Sull'iniziativa è intervenuto anche l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Concorezzo Walter Magni, che ha commentato con grande soddisfazione l'apertura dello Spazio Giovani.

"Lo Spazio Giovani è una sperimentazione in cui crediamo molto- ha spiegato l'assessore ai Servizi Sociali Walter Magni - Abbiamo scelto di dedicare a questo progetto, uno spazio all'interno di Villa Zoia, proprio nel cuore del nostro Comune. Un modo per comunicare ai ragazzi e alle ragazze l’importanza che diamo a loro e a questo progetto. Invito dunque i giovani della nostra città ad avvicinarsi allo Spazio Giovani e a partecipare attivamente alle attività e ai laboratori che verranno proposti. Sono certo che troveranno una risposta alle giuste esigenze di spazio e di socialità che in più occasioni anche personalmente mi hanno sottolineato".