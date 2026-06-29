Un nuovo Spazio Giovani nel parco alla Porada

Un nuovo punto di riferimento per i giovani di Seregno, inteso come un luogo di aggregazione, inclusione sociale e partecipazione attiva. È il progetto Spazio Giovani, approvato in questi giorni dalla Giunta comunale con la procedura in corso per individuare il gestore.
Spazio Giovani per la fascia 13-18 anni
Lo Spazio Giovani sarà collocato presso il Centro ambientale di via Alessandria nel parco 2 Giugno alla Porada, un’area ampiamente frequentata e di facile accessibilità, con ambienti interni ed esterni adatti alle attività di socialità e aggregazione. Il progetto nasce con l’intento di rafforzare le politiche giovanili del territorio, offrendo ai ragazzi tra i 13 e i 18 anni un luogo organizzato per attività ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con le associazioni e i gruppi giovanili locali, con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva.
Spazio d’incontro e attività strutturate
Un ambiente che i ragazzi possano sentire loro, nel quale poter socializzare e stare insieme, sia con attività strutturate che spazi informali protetti. L’accesso allo Spazio Giovani sarà gratuito, salva la possibilità di richiedere un piccolo contributo per la partecipazione a specifiche attività o iniziative speciali. Il gestore dovrà garantire nel biennio un’apertura flessibile nei pomeriggi, nelle serate e nei giorni festivi.
“Con i ragazzi energie e idee nuove”
“I ragazzi tra i 13 ed i 18 anni esprimono esigenze di socialità e relazione molto particolari e spesso non facili da intercettare – ha commentato il sindaco, Alberto Rossi – Come Comune vogliamo fare la nostra parte nel creare opportunità che favoriscano l’aggregazione ed il senso di comunità anche nelle persone più giovani. Per questo abbiamo immaginato di costituire un punto di incontro che si ponga in dialogo e collaborazione con tutte le realtà che sul territorio si occupano a vario titolo di educazione dei giovani. Un servizio che sia propositivo e che metta in circolazione energie ed idee nuove”.