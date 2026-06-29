Un nuovo Spazio Giovani nel parco alla Porada

Sarà collocato presso il Centro ambientale di via Alessandria, con ambienti interni ed esterni adatti alle attività di socialità e aggregazione. Il nuovo servizio rivolto ai ragazzi fra 13 e 18 anni

Un nuovo punto di riferimento per i giovani di Seregno, inteso come un luogo di aggregazione, inclusione sociale e partecipazione attiva. È il progetto Spazio Giovani, approvato in questi giorni dalla Giunta comunale con la procedura in corso per individuare il gestore.

Spazio Giovani per la fascia 13-18 anni

Lo Spazio Giovani sarà collocato presso il Centro ambientale di via Alessandria nel parco 2 Giugno alla Porada, un’area ampiamente frequentata e di facile accessibilità, con ambienti interni ed esterni adatti alle attività di socialità e aggregazione. Il progetto nasce con l’intento di rafforzare le politiche giovanili del territorio, offrendo ai ragazzi tra i 13 e i 18 anni un luogo organizzato per attività ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con le associazioni e i gruppi giovanili locali, con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva.

Spazio d’incontro e attività strutturate

Un ambiente che i ragazzi possano sentire loro, nel quale poter socializzare e stare insieme, sia con attività strutturate che spazi informali protetti. L’accesso allo Spazio Giovani sarà gratuito, salva la possibilità di richiedere un piccolo contributo per la partecipazione a specifiche attività o iniziative speciali. Il gestore dovrà garantire nel biennio un’apertura flessibile nei pomeriggi, nelle serate e nei giorni festivi.

“Con i ragazzi energie e idee nuove”