E' fiorita dopo venticinque anni l'agave piantata nel giardino del don, un vero spettacolo della natura.

Nel giardino del don

Impiega tutte le sue energie per crescere e fiorire, poi muore. Può sembrare una storia triste quella dell’agave, in realtà regala un’immagine splendida: il suo fiore è l'ultimo sforzo per lasciare qualcosa di bello al mondo.

Lo sa bene Bernardo Brivio che venticinque anni fa aveva piantato un esemplare di agave americana nel giardino della canonica di Capriano, del quale lui si prende cura da sempre.

E' fiorita l'agave

Ha trascorso un quarto di secolo coltivandola e nei giorni scorsi ecco che finalmente Bernardo ha potuto ammirarne la sua prima e unica fioritura: un vero e proprio spettacolo della natura. Spettacolo che chissà se anche don Rino Buraglio, presente quando la pianta arrivò in frazione, avrà ammirato dal Cielo.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 31 agosto 2021.