Spettacolo di "Vari...età" per Sant'Agata

Un successo la festa organizzata dal Gruppo Sant'Agata Sovico per festeggiare la patrona delle donne.

Festa per Sant'Agata

Dopo due anni di sospensione a causa delle restrizioni per il Covid, è stata riproposta la festa per Sant'Agata, una cena con animazione che ha permesso a donne di ogni età di ritrovarsi per una serata di condivisione. Il colore della serata, che ha caratterizzato tutte le partecipanti, è stato il rosso: colore del cuore e dell'amore, colore del fuoco, colore associato alla vita, all'energia, al movimento, adatto alla ripartenza. "La festa è andata molto bene, siamo soddisfatte perché, intanto, in due giorni abbiamo esaurito i posti disponibili, e soprattutto abbiamo notato un cambio generazionale con una grande partecipazione di donne giovani - spiega Giuliana Corti, presidente del Gruppo Sant'Agata - Abbiamo avuto un gruppo numeroso di 30enni e poi tante 40enni. Per noi questo è un successo, speriamo che ciò ci garantisca un futuro come Gruppo visto che gli anni passano. A differenza degli altri anni pre-Covid non abbiamo fatto uno spettacolo con una storia ma abbiamo rappresentato un "Vari...età" sul genere degli anni Settanta e Ottanta. Quindi un mix di balli, canti, scenette, sketch, che la gente ha molto apprezzato. Ringraziamo tutti per la partecipazione".

Incontro in chiesa

I festeggiamenti per la ricorrenza di Sant'Agata proseguono questa sera, mercoledì 8 febbraio, alle 21, in chiesa parrocchiale a Sovico, con l'incontro su Armida Barelli: "Una donna straordinaria che è stata beatificata lo scorso anno, che con la sua testimonianza e il suo impegno ha cambiato un'epoca, non solo a livello religioso ma soprattutto a livello sociale. Relatore sarà il professor Ernesto Preziosi, curatore della causa di beatificazione". L'incontro è stato organizzato a livello comunitario dal Gruppo Sant'Agata Sovico, in collaborazione con Azione Cattolica e il Centro culturale "Don Ettore Passamonti" di Biassono.

