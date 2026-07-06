Spin Volley vice campione nazionale under 10

La Spin Volley Roncello per il quarto anno di fila ha partecipato alle Finali nazionale Sport & Go, rientrando ogni volta nelle top 4 sia con l’under 10 che con l’under 12!

In particolare l’Under 10 ha conquistato il titolo di Vice Campioni d’Italia; straordinario anche il quarto posto dell’Under 12. Successi che raccontato di una società che continua a lavorare, anno dopo anno, con impegno, costanza, sacrificio e soprattutto tanta passione.

Dopo un bellissimo percorso a livello provinciale e regionale, i piccoli dell’under 10 e dell’under 12 della Spin Volley hanno partecipato dal 10 al 14 giugno alle Finali Nazionali a Nova Siri (MT), in rappresentanza della Lombardia, con il cuore, la determinazione e la grinta che da sempre li caratterizzano.

L’Under 10

“Per il quarto anno di fila – fa sapere Spin Volley – dopo il titolo di Campione d’Italia ottenuto nel 2023 e nel 2025, ed il quarto posto di categoria nel 2024, anche quest’anno i piccoli dell’U10 hanno partecipato ai Nazionali, ottenendo ancora una volta ottimi risultati: Vice campioni d’Italia. Un bellissimo percorso quello affrontato dai piccoli dell’under 10 che, con una formazione giovanissima e ben due under 8 in campo, partita dopo partita hanno messo in atto ciò che hanno imparato in palestra, tanto da affrontare un ottimo Regionale, vincendo tutte le partite, e con la stessa grinta, determinazione e un grande spirito di squadra, hanno affrontato anche le 14 partite in tre giorni del Nazionale”.

I protagonisti di quest’incredibile impresa sono: Sofia Cosi, Aurora Verduci, Sofia Verduci, Sofia Bocchiola e Eduardo Andrè Cerdan Moya.

L’Under 12

Anche per l’Under 12 è stata una bellissima stagione, dopo aver giocato un campionato provinciale impeccabile, senza perdere neanche un set tra il campionato invernale e quello primaverile, ottenendo il primo posto provinciale hanno affrontato anche un bellissimo regionale, ottenendo anche qui il massimo titolo, diventando per il secondo anno di fila Campione regionale, qualificandosi ancora una volta ai Nazionali di categoria 2026.

“Qui hanno dimostrato grande carattere e nonostante metà squadra sotto età, hanno giocato tutte le partite con grinta e determinazione, aggiudicandosi un ottimo quarto posto in Italia”.

Qui i protagonisti sono: Andrea Dell’Orto, Giorgia Garufi, Marta Garufi, Giorgia Gallizzi, Chiara Focarelli, Luca Neodo, Daniele Fontana, Cristiano Mariani e Irene Alfonso.

Gli altri risultati

Anche le ragazze più grandi hanno conseguito una bella stagione sportiva… l’under 14 ha conquistato il terzo posto provinciale, ed anche il titolo di Campioni provinciali nel campionato U16 primaverile, mentre i nostri ragazzi dell’Under 17 maschile hanno ottenuto il terzo posto nel loro girone di categoria, buoni risultati anche per la squadra mista che si aggiudica il primo posto in campionato e la qualificazione ai play off.

Il Capo Allenatore Margaret non può che essere soddisfatta dei risultati ottenuti, orgogliosa di tutti i suoi atleti, degli allenatori Edera e Simone e dell’intero staff, protagonisti di un anno pieno di emozioni e soddisfazioni… non è fortuna, è il risultato di un percorso costruito con tanto lavoro, dedizione, ma soprattutto passione e spirito di squadra. Un’esperienza che i piccoli e grandi, porteranno per sempre nel cuore.

La festa