Spogliatoi di Cascina Corrada, nei prossimi mesi il via ai lavori di efficientamento energetico

Scatterà nei prossimi mesi l’efficientamento energetico degli spogliatoi di Cascina Corrada. L’Amministrazione comunale di Usmate Velate ha infatti assegnato i lavori di riqualificazione di parte del centro civico per un ammontare di 90mila euro lordi.

Spogliatoi di Cascina Corrada, presto i lavori di efficientamento energetico

L’intervento comprende la sostituzione dei serramenti e del generatore di calore, con l’installazione di nuovi infissi in PVC, due fancoil e un sistema di estrazione dell’aria per garantire una ventilazione efficiente. Gli impianti sono progettati per

ridurre gli sprechi energetici con zone a funzionamento indipendente. Per il fabbisogno di acqua calda sanitaria sarà installato un bollitore da 1000 litri collegato a quattro collettori solari sul tetto, mentre i terminali idrosanitari saranno rinnovati con nuovi WC, lavabi, rubinetti e soffioni per docce.

L’investimento per il Comune è a costo zero poiché soldi impegnati per l’opera provengono da fondi Pnrr.

«L’efficientamento energetico degli immobili comunali resta una priorità per la nostra amministrazione», hanno affermato il Sindaco Lisa Mandelli, l’Assessore al Patrimonio Pietro Isotti e il Consigliere all’Efficientamento energetico Lorenzo Crippa. «Abbiamo deciso di investire i fondi Pnrr ricevuti per questo tipo di intervento - ha aggiunto l’Assessore allo Sport Mario Sacchi - per migliorare una struttura utilizzata dai nostri cittadini più piccoli per la pratica sportiva».