Sabato 21 marzo al centro sportivo si sfideranno le Nazionali Cantanti, Magistrati e Diplomatici

Sport e beneficenza al triangolare “Luca è con noi” per ricordare l’ambasciatore. Sabato 21 marzo al centro sportivo si sfideranno le Nazionali Cantanti, Magistrati e Diplomatici

Calcio e beneficenza al centro sportivo

Triangolare di calcio benefico a Limbiate in memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio. Anche lo sport rende omaggio al diplomatico originario di Limbiate ucciso in Congo il 22 febbraio 2021.

Dopo le commemorazioni del mese scorso, a cinque anni dalla scomparsa, la città si prepara al grande evento «Luca è con noi» in programma sabato 21 marzo.

In campo tre Nazionali

Il Centro sportivo di via Tolstoj ospiterà un torneo di calcio tra Nazionale Cantanti, Nazionale Diplomatici e Nazionale Magistrati, tutti in campo per mantenere vivi i valori della pace e della cooperazione internazionale. La Nazionale Cantanti aveva già disputato un torneo a Limbiate nel 2022, in oratorio San Giorgio, sempre in memoria dell’ambasciatore.

Il ricavato all’associazione Variopinto

La manifestazione aprirà alle 15 con la fanfara dei Carabinieri, a seguire il triangolare di calcio e infine la premiazione. Un evento che non porta in campo solo lo sport ma anche la solidarietà: il ricavato sarà destinato all’associazione limbiatese Variopinto per sostenere il Centro di Aiuto ai ragazzi e ragazze disabili di Mugombwa, in Rwanda: un progetto che unisce Limbiate a una importante iniziativa di solidarietà internazionale.

Sottoscrizione e informazioni

L’ingresso è a contributo volontario ma è possibile contribuire con una somma specifica tramite la sottoscrizione aperta presso alcuni negozi della città. Per maggiori informazioni https://comune.limbiate.mb.it/vivere-il-comune/evento/triangolare-di-calcio-luca-e-con-noi-un-evento-di-beneficenza-a-limbiate/