Sport e generosità al Memorial Mario Sala

Millecinquecento magliette vendute, altrettanti corridori sulla linea di partenza e oltre cento sponsor: domenica 17 novembre in tantissimi si sono riuniti in piazza don Giussani per partecipare al Memorial Mario Sala, noto commerciante desiano scomparso per un cancro al pancreas nel luglio del 2023.

Le parole della moglie

"È bellissimo avervi qui in così tanti – ha affermato la moglie di Mario, Mara, che ha organizzato la giornata con il supporto del Gruppo Marciatori Desio – Lui sarebbe stato contento di vedere la nostra felicità nel contribuire alla ricerca per combattere questa terribile malattia".

L'impegno per la ricerca

"Grazie anche al vostro contributo speriamo di poter sviluppare nuove terapie e di poter imparare sempre di più sul cancro al pancreas e su come combatterlo – le parole della dottoressa Silvia Carrara, presidente Aisp, presente insieme al dottor Giovanni Casella, alla camminata – La vostra generosità è fondamentale".

Il ricavato della vendita delle magliette di colore viola, simbolo del cancro al pancreas, sarà infatti interamente devoluto all’Aisp, Associazione Italiana Studio Pancreas, per la ricerca sul cancro del pancreas e la formazione di medici specializzati.

Presente l'Amministrazione

Presenti l’assessore allo sport Andrea Civiero e il primo cittadino Simone Gargiulo, che ha preso la parola prima della partenza:

"Desio si fa sentire in occasioni come questa, e lo possiamo vedere dalle tante persone che sono venute qui questa mattina. Grazie a tutti coloro che hanno organizzato e a tutti voi che siete qui per questa camminata insieme".

Dopo la camminata, che è durata circa due ore, i partecipanti hanno potuto ritemprarsi con tè caldo e brioches preparati dagli organizzatori.

La pallacanestro Aurora

La solidarietà e la generosità non si sono limitate alla mattinata: alle 18 la Pallacanestro Aurora Desio ha giocato una partita dedicata al Memorial Mario Sala contro la Treviglio Brianza Basket nel PalaFitLine, ei ricavati della partita verranno devoluti a loro volta all’Aisp.

"Gli appuntamenti però non finiscono qui: a marzo avremo una gara di sci, di cui ci saranno maggiori dettagli più avanti", ha spiegato Mara.