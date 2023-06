Sport e inclusione alla 5° edizione delle mini olimpiadi a Desio

Una giornata dedicata all'inclusione e allo sport. Sabato 10 giugno, al cento sportivo comunale di via Agnesi, a Desio, si è tenuta la 5° edizione delle mini olimpiadi, iniziativa sportiva non agonistica a cui hanno preso parte bambini e ragazzi non udenti e con disabilità.

Le parole di Renzo Corti, presidente dell'Ente nazionale sordi

Un successo la 5° edizione delle mini olimpiadi. A partecipare circa 130 bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni che si sono dilettati in varie discipline sportive come l’atletica leggera, il salto in alto, il salto in lungo, il vortex, il tiro a segno, la pallacanestro, il beach volley, il tennis, il calcio e il rugby.

"I bambini e i ragazzi non devono pensare allo sport solo a livello agonistico ma anche come occasione di inclusione sociale, divertimento e creazione di nuove amicizie. L’importante è fare sport e giocare tutti insieme e, se c’è una difficoltà, non bisogna discriminare gli altri ma aiutarsi a vicenda. E’ stata una giornata bellissima, ringraziamo il sindaco e la giunta comunale per il supporto e la disponibilità che ci hanno dimostrato", ha spiegato Renzo Corti, presidente dell’Ente nazionale sordi.

Le parole del sindaco e dell'assessore allo sport Andrea Civiero

Presenti al centro sportivo comunale di via Agnesi anche l’assessore alle Politiche sociali Fabio Sclapari e l’assessore allo Sport Andrea Civiero che ha affermato:

"Quest’iniziativa non è stata solo un bel momento di sport e inclusione ma anche un bellissimo esempio di integrazione e coesione. E’ stato un piacere mettere a disposizione la nostra struttura per la realizzazione di questo evento e, in particolare, ringraziamo il gestore del centro sportivo Oscar Zanchettin e le associazioni sportive del territorio che hanno messo a disposizione il materiale per lo svolgimento dei giochi"

Al termine dell’evento è intervenuto inoltre il sindaco Simone Gargiulo, che ha rimarcato: