Sport e inclusività: torna la Meda Urban Race, con una novità

Fervono i preparativi per la quarta edizione della Meda Urban Race, la manifestazione podistica promossa da Auxologico in collaborazione con il Comune di Meda e curata da A&C Consulting: si terrà nel weekend di sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025.

Torna la Meda Urban Race, arriva la 18 chilometri

L'evento si rinnova annunciando una grande novità, la nascita della distanza di 18 chilometri competitiva, cronometrata e certificata, aperta a runner tesserati Fidal, e non competitiva. Distanza che si affianca alle tradizionali distanze non competitive di 5 e 10 chilometri, pensate per tutti, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico.

Sport e inclusività per cambiare il mondo

Nell’anima di Auxologico Irccs - in quanto ente di diagnosi, cura e ricerca medica, sempre attento anche alla prevenzione, ai corretti stili di vita e all’importanza dell’attività fisica personalizzata

- la volontà di promuovere un evento che permetta la partecipazione di tutti, dai runner competitivi a quanti invece vogliano trascorrere semplicemente una giornata di sport e benessere, in compagnia di famiglia e amici. Sport e inclusività cambiano il mondo è, dunque, il claim che fa da cornice alla manifestazione ad altissimo potenziale inclusivo grazie al sostegno delle attività di volontariato di Avis Meda, insostituibile realtà territoriale che, con la spinta e professionalità di un centinaio di volontari, porta avanti i servizi di raccolta sangue, di emergenza, di trasporto sanitario, di telesoccorso e formazione, e nel fornire servizi a persone con disabilità.

"Sinergia con le istituzioni e le associazioni"

«Un ente di ricerca e di cura come il nostro - dice Mario Colombo, presidente di Auxologico - è necessariamente coinvolto con i propri ricercatori e personale sanitario in iniziative di promozione degli stili di vita corretti, fattore decisivo per il successo di ogni strategia di prevenzione delle malattie. Farlo nei territori dove direttamente operano le nostre strutture sanitarie, in sinergia con le istituzioni locali e le associazioni di volontariato, ci dà sicuramente uno stimolo ed un valore aggiunto che condividiamo con entusiasmo».

Non solo gare

Il weekend di gara è anche un’occasione per vivere emozioni di famiglia. Sabato 18 ottobre, il villaggio gara sarà dedicato ai più piccoli che potranno cimentarsi in giochi e attività sportive, in vista della partecipazione alle manifestazioni non competitive, sulla distanza di 10 o 5 chilometri, di domenica 19. I primi a partire, alle 9 di domenica 19 ottobre, saranno gli atleti impegnati sulla distanza di 18 chilometri, competitiva e non competitiva, a cui seguiranno, alle 9.30, i partecipanti alla non competitiva di 10 chilometri e, per finire, alle 9.45, quelli della 5 chilometri.

Aperte le iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito https://www.endu.net/it/events/m21-meda-urban-race/.