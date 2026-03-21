Sport e solidarietà, per ricordare Luca Attanasio in campo anche Sal Da Vinci. Grande successo oggi pomeriggio, sabato, per il triangolare al centro sportivo, applausi pure per il campione Stefano Tacconi

Campioni e famosi cantanti

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Sport e solidarietà per una bella giornata di festa ricordando l’ambasciatore Luca Attanasio. Anche l’ex portiere campione della Juventus Stefano Tacconi, il vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci, il rapper Moreno e Kekko dei Modà hanno partecipato alla manifestazione «Luca è con Noi».

Il triangolare al centro sportivo

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Il triangolare di calcio in onore del diplomatico ucciso a 43 anni in un agguato in Congo il 22 febbraio 2021 è stato organizzato oggi pomeriggio, sabato, al centro sportivo di via Tolstoj a Limbiate dal Comune insieme al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale con il contributo di Regione Lombardia.

Tribuna gremita

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Tantissimi i cittadini che hanno affollato la tribuna e si sono assiepati ai bordi del campo per assistere al triangolare di calcio tra Nazionale Cantanti (in campo anche Sal Da Vinci, acclamato dal pubblico, e Moreno), Nazionale Magistrati e la formazione composta dagli Amici di Luca (doveva partecipare la Nazionale Diplomatici ma all’ultimo non ha potuto presenziare).

I saluti e la performance di ballo

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Il torneo è stato presentato da Cristiano Militello di Striscia la notizia, varie personalità e istituzioni hanno portato i loro saluti. Tra loro il sindaco Antonio Romeo che ha ricordato quanto l’ambasciatore fosso orgoglioso della «sua» Limbiate, il papà del diplomatico, Salvatore Attanasio che ha mostrato la maglia con il numero 9 per Luca, il campione di calcio Stefano Tacconi (che ha seguito le partite dalla panchina della Nazionale Magistrati), il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, il fondatore della Nazionale Magistrati Pietro Calabrò. Poi alcune ragazze delle scuole di ballo RazzM’Tazz e As Pinzano hanno proposto una performance che si è conclusa con la composizione della scritta «Verità per Luca Attanasio».

La Fanfara e le bandiere

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Durante gli interventi introduttivi, due miss hanno sventolato la bandiera italiana e quella del Congo, a suggellare il legame tra i due Paesi proprio tramite l’ambasciatore. Dopo la presentazione delle squadre, un intervento musicale e l’esecuzione dell’inno d’Italia da parte della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri.

La finalità benefica

Il ricavato della manifestazione è stato destinato all’associazione limbiatese Variopinto a sostegno del centro di aiuto ai ragazzi e ragazze disabili di Mugombwa, in Rwanda.