Una vita dedicata alla comunità attraverso lo sport. Lutto a Carnate per la scomparsa di Renato Colombo, 71 anni, indimenticato presidente del Consorzio Tempo Libero nonché colonna dell’associazionismo sportivo cittadino.

Sport in lutto per lo storico presidente del Tennis e del Ctl3

Nato e cresciuto a Passirano, Colombo ha sempre avuto la stoffa dello sportivo, dandone grande prova sin da ragazzino. Il padre, infatti, era il gestore della storica "Cooperativa Santi Cornelio e Cipriano": qui, tra le numerose attività, si praticava anche il gioco delle bocce, disciplina in cui il giovane Colombo aveva imparato a farsi largo in mezzo ai più grandi. Un predestinato, che aveva poi intrapreso la carriera nel mondo del pallone tra le fila della Carnatese.

L'impegno attivo nello sport

Anche negli anni a venire lo sport rimase per lui una grande passione, tanto che sul finire degli anni ‘80 si rese protagonista di quella che sicuramente può essere definita una grande svolta per le attività carnatesi.

"Si inserì nel gruppo che guidava il Tennis Club, all’epoca movimento già in fermento, e riuscì a dare grande impulso a questa realtà, rendendola sotto la sua gestione un importante punto di riferimento per il panorama locale - racconta un amico di lunga data tracciando il ricordo di Colombo - Ancora oggi si può vedere la sua impronta, così come nella Ginnastica. Qui, in particolare, diede un contributo fondamentale, perché fu proprio lui, sempre in quegli anni, a proporre di dare vita a una serie di corsi aperti a tutti: dai bambini agli anziani. Il Comune diede l’assenso alla sua proposta e così iniziò una storia che, pur con interpreti differenti, prosegue sino ai giorni nostri, a distanza di oltre 35 anni dal suo inizio".

La presidenza del Ctl3

Nel tempo l’impegno di Colombo nel tessuto sportivo crebbe sempre più. Tanto che, nei primi 2000, venne indicato come presidente del Consorzio Tempo Libero (Ctl3) grazie al carisma e soprattutto all’esperienza maturata nell’ambiente. Da non dimenticare, nel 2007, anche l’esperienza nel mondo della politica. Candidato tra le fila della "Unione per Carnate", Colombo venne eletto come rappresentante dell’opposizione.