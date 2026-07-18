Sport oltre l’autismo, trionfo nel giavellotto per l’ex chierichetto di Robbiano

Grandi soddisfazioni per Gabriele Bergamo, 24 anni di Giussano, che è stato capace di andare oltre la sua disabilità, l’autismo per lavorare e fare sport da campione.

Prima l’impegno in parrocchia e ora lo sport

Chierichetto, cerimoniere in chiesa per tanti anni, e ora anche campione di giavellotto. Gabriele Bergamo, 24 anni, di Robbiano, autistico, da 5 anni fa parte dell’associazione sportiva «Briantea 84» di Cantù, che permette a ragazzi con disabilità di praticare lo sport con serenità, divertimento e impegno. Ogni atleta ha la possibilità di confrontarsi e far nascere nuove amicizie e soprattutto di mettersi alla prova.

L’agonismo

Grazie alla sua bravura e capacità Gabriele è passato quest’inverno tra gli agonisti, insieme ad altri quattro atleti, raggiungendo importanti traguardi.

«Fino all’anno scorso praticava il vortex, ovvero faceva lanci con quest’attrezzo a forma di siluro, arrivando a distanze fino a 42 metri – ha raccontato la mamma Barbara Longoni – è uno strumento usato in atletica, propedeutico al lancio del giavellotto.E proprio grazie a questi tiri lunghi con il vortex è stato notato ed è passato al lancio del giavellotto vero e proprio, una disciplina più difficile per la lunghezza dell’attrezzo, ma che gli ha dato subito grandi soddisfazioni e importanti risultati».

I risultati nello sport

Dopo mesi di allenamento a maggio è diventato campione regionale a Boario Terme per poi qualificarsi al secondo posto con la medaglia d’argento ai Campionati italiani di atletica leggera ad Abano Terme, poche settimane fa, a giugno.

«Per noi è un grandissimo motivo di orgoglio; Gabriele si è impegnato tanto. Si allena costantemente e con il passaggio all’agonismo ha dovuto lasciare il suo impegno in parrocchia come cerimoniere e chierichetto, ruolo che ha svolto sin da ragazzino e ha proseguito per 14 anni – ha aggiunto la mamma – questa medaglia è frutto di duro lavoro ma anche tanta determinazione che è andata oltre la sua disabilità».

Le difficoltà e la rivincita

Un traguardo importante che non è stato facile raggiungere.