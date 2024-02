Quando Giancarlo Nicolò, 16enne di Seveso con disabilità psicomotoria, ha iniziato a giocare a baskin, mamma Giusy Fricano, 54 anni, e papà Luca Rovelli, 57, non immaginavano che di lì a poco anche loro sarebbero entrati a far parte della grande famiglia della Sport4All di Lentate.

Sport4All... the family: mamma, papà e figlio conquistati dal baskin

E invece sono rimasti talmente affascinati da questa realtà in cui disabili e normodotati giocano insieme, i limiti si annullano e ognuno viene valorizzato per quello che può dare, poco o tanto che sia, da decidere di mettersi in gioco a loro volta.

«Prima del baskin non conoscevo altri sport veramente inclusivi, chi ha delle disabilità viene spesso lasciato all’angolo - ci ha raccontato Fricano a bordo campo un mercoledì sera al centro sportivo in via Superga, mentre il marito e il figlio si allenavano, indossando rispettivamente le maglie numero 47 e 29 della squadra Lions - Cercavamo un’attività per Giancarlo, a cui a nove mesi è stata riconosciuta una disabilità, anche se non abbiamo mai avuto una diagnosi precisa».

Il ragazzo, che frequenta l’Istituto Padre Monti a Saronno, non ha grosse difficoltà a livello intellettivo: