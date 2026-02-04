Sportello legale gratuito per i cittadini: ecco le date del 2026

Riparte a Vimercate, anche per il 2026, lo Sportello legale per il cittadino, servizio di orientamento, nato dalla collaborazione tra il Comune e l’Ordine degli avvocati di Monza.

Sportello legale gratuito a Vimercate attivo anche nel 2026: le date

Per il 2026 sarà attivo il martedì sempre dalle 15 alle 18, in biblioteca nelle seguenti date: 17 febbraio, 17 marzo, 21 aprile, 19 maggio, 16 giugno, 21 luglio, 15 settembre, 20 ottobre, 17 novembre, 22 dicembre.

Un professionista a disposizione in biblioteca

Un professionista dell’ordine degli avvocati di Monza sarà a disposizione per spiegare come accedere alla giustizia e per indirizzare i cittadini sulle varie procedure e sulla fruizione di prestazioni degli avvocati.

Ecco i servizi

Il servizio si occuperà di illustrare: le azioni giudiziarie esperibili per la tutela dei propri diritti e interessi; tempi e costi di un giudizio; informare circa requisiti e condizioni per accedere alla difesa d’ufficio e al patrocinio a spese dello Stato; le procedure di risoluzione alternativa delle controversie; illustrare le modalità per pattuire il compenso; le formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico; illustrare i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico; come rivolgersi al Consiglio dell’Ordine qualora vi sia mancanza di accordo con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

Serve l’appuntamento

Per rivolgersi allo Sportello Legale, completamente gratuito, occorre fissare un appuntamento telefonando al numero 039/6659206, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 16, oppure inviare una e-mail all’indirizzo: sportellolegale@comune.vimercate.mb.it