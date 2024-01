Sportello legale per il cittadino a Vimercate, giorni e orari di apertura nel 2024

Prosegue l’attività dello sportello legale per il cittadino presso la Biblioteca di Vimercate, il servizio di orientamento in ambito legale per i cittadini, nato dalla collaborazione tra il Comune di Vimercate e l’Ordine degli avvocati di Monza.

Sportello legale per il cittadino a Vimercate: i giorni e gli orari di apertura

Lo sportello sarà attivo sempre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nelle seguenti giornate di:

martedì 23 gennaio

martedì 20 febbraio

martedì 5 marzo

martedì 23 aprile

martedì 21 maggio

martedì 25 giugno

martedì 2 luglio

martedì 24 settembre

martedì 15 ottobre

martedì 19 novembre

martedì 17 dicembre

Gli ambiti per i quali è possibile richiedere un consulto

Un professionista dell’ordine degli avvocati di Monza sarà a disposizione per spiegare come accedere alla giustizia e per indirizzare i cittadini sulle varie procedure e sulla fruizione di prestazioni professionali degli avvocati.

In particolare, il servizio si occuperà di:

- illustrare le azioni giudiziarie esperibili per la tutela dei propri diritti e interessi;

- illustrare tempi e costi di un giudizio, con particolare riferimento agli oneri tributari e alle spese legali, anche in caso di soccombenza;

- informare circa requisiti e condizioni per accedere alla difesa d’ufficio e al patrocinio a spese dello Stato;

- illustrare le procedure di risoluzione alternativa delle controversie, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, anche costituite presso lo stesso Consiglio dell’Ordine;

- illustrare i vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’utilizzo di tali procedure.

- illustrare le modalità per pattuire il compenso;

- illustrare le formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico;

- illustrare i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico, quali il rispetto delle norme deontologiche e del principio di trasparenza da parte del professionista, la necessità di rendere noto il livello di complessità dell’incarico e di fornire informazioni utili in merito agli oneri ipotizzabili sino alla sua

conclusione, nonché la prevedibile misura del costo della prestazione professionale, con particolare riferimento alla distinzione tra oneri, spese e compenso professionale;

- spiegare come rivolgersi al Consiglio dell’Ordine qualora vi sia mancanza di accordo con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione;

Come fissare un appuntamento

Per rivolgersi allo Sportello Legale, che sarà completamente gratuito, occorre fissare un appuntamento telefonando al numero 039/6659206, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 16, oppure inviare una e-mail all’indirizzo: sportellolegale@comune.vimercate.mb.it.