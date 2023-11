Squalificato per due mesi e mezzo perché ha urinato in campo durante la partita

Senza essere sceso in campo è stato “espulso” dal direttore di gara e “squalificato” per due mesi e mezzo dal Giudice Sportivo.

Il motivo? Aver urinato ai margini del rettangolo di gioco durante una partita che si disputata a Giussano. La partita in questione è quella che si è giocata domenica scorsa sul terreno di gioco brianzolo e che ha visto protagoniste la Vis Nova Giussano contro la Offanenghese.

Ecco cosa si legge nel comunicato emesso nella giornata di giovedì dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in merito:

"Squalifica fino al 17 Gennaio 2024 per Nicolas Kakaja (Offanenghese Asd) pur posizionatosi in un angolo al di fuori del terreno di giuco, urinava” Tutto questo mentre in campo i suoi compagni e i padroni di casa del Giussano giocavano gli ultimi minuti di partita tra Vis Nova Giussano e Offanenghese valida per la nona giornata del Girone B dell’Eccellenza lombarda. Partita poi conclusasi sul risultato di 2-o per la squadra della Provincia di Cremona".