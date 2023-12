Stazione di Desio off limits, l’impegno di Rfi. Ferrovie ha risposto al gruppo "Abbatti le barriere" che denunciava i problemi di inaccessibilità per chi è su una carrozzina

L'incontro con l'Amministrazione

A settembre il gruppo di «Abbatti le barriere» aveva chiesto al sindaco di Desio, Simone Gargiulo, e agli assessori di farsi portavoce presso Rfi e Regione Lombardia per segnalare l’inaccessibilità della stazione cittadina a disabili e mamme con carrozzina. Nei giorni scorsi è arrivata la risposta di Ferrovie.

Numerose difficoltà per salire sul treno

Nell’incontro con Gargiulo e gli assessori ai Lavori pubblici, Martina Cambiaghi, e alle Politiche sociali, Fabio Sclapari, erano state evidenziate le difficoltà esistenti, oltre che la mancanza di adeguamenti infrastrutturali. Barriere, talvolta insormontabili per persone che si muovono con ausili, in particolare l'altezza della banchina e l'assenza di ascensori. Anche i nuovi treni, a causa della banchina troppo bassa, non possono essere presi da una persona sulla sedia a rotelle e sono comunque molto difficoltosi da prendere per chiunque abbia delle stampelle, un passeggino, un deambulatore, una bicicletta, e così via.

Il problema dell'accesso alla stazione

Un altro enorme problema è l'accesso stesso alla stazione e il cambio di binario che per chi è in carrozzina prevede che si percorra tutta la discesa verso via xxv Aprile, poi via Tagliabue passando sotto il ponte e si risalga dalla rampa con due salite (tra l'altro in pessime condizioni). Tutto il percorso prevede circa 8 minuti a piedi, cronometrato camminando a un passo normale, con una sedia a rotelle, per alcuni il doppio del tempo; calcolando bene di non dover perdere il treno.

La risposta di Rfi

«Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è fattivamente sensibile a temi quali l’accessibilità e l’inclusione, impegnandosi quotidianamente a offrire gratuitamente servizi di assistenza in stazione ai viaggiatori con disabilità o ridotta mobilità e a rimuovere, progressivamente, le barriere fisiche e sensoriali che limitano la fruibilità in autonomia dei servizi ferroviari. Tra i principali obiettivi dell’azienda vi è quello del miglioramento delle condizioni di accessibilità interna alle stazioni da parte di tutti i tipi di utenza, con particolare attenzione alle Persone a Ridotta Mobilità (Prm) e alla sicurezza di tutti viaggiatori nella fase di transito in stazione», fa presente Michele Rabino, responsabile per lo sviluppo infrastrutture Area Nord Ovest Rfi.

Previsti interventi per migliorare l'accessibilità

Ferrovie fa sapere che la stazione della città di Desio - frequentata da circa 1,6 milioni di viaggiatori l’anno - è inserita nell’elenco prioritario di località oggetto del Piano Integrato Stazioni (Pis), che prevede interventi mirati al miglioramento dell'accessibilità interna alla stazione, con particolare riferimento all’adeguamento dell’altezza delle banchine e all’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l’inserimento di ascensori, rampe, percorsi Prm, illuminazione; alla riqualificazione strutturale, impiantistica e architettonica del fabbricato viaggiatori, con il miglioramento della qualità e del comfort, tramite una ridistribuzione logica degli spazi, un uso mirato di materiali, illuminazione e arredi; alla riqualificazione delle aree esterne in una logica di miglioramento dell’intermodalità, l’estensione delle aree pedonali contermini il fabbricato di stazione; all’upgrading dei sistemi di informazione al pubblico e di accessibilità ai servizi da parte dei passeggeri.

Progetto nel 2026

In considerazione della complessità realizzativa, della pianificazione degli interventi per la stazione di Desio è prevista la fase di progettazione nel corso del 2026, cui farà seguito l’iter autorizzativo sul progetto e l’espletamento delle attività negoziali per l’affidamento dei lavori, il cui avvio si prevede nel biennio 2027-2028.

Gli interventi di manutenzione degli ultimi anni

Ferrovie ha reso noti anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che negli ultimi anni hanno interessato la stazione di Desio. Vi sono: il prolungamento del marciapiede 1 di circa 60 metri lato Chiasso; la riqualificazione (piano di calpestio + corrimano) della rampa disabili sul secondo marciapiede; la sostituzione dei corpi illuminanti con corpi a Led per migliorare gli standard di illuminamento e l’efficienza energetica; la ritinteggiatura dell’atrio di stazione. Sono pianificati, nel corso del corrente anno, ulteriori lavori per il ripristino del piano di calpestio di entrambi i marciapiedi di stazione.

"Soddisfatti della risposta"