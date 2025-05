Stazione in balia di vandali e degrado, ora il Comune alza la voce e chiede aiuto

L’Amministrazione comunale di Carnate alza la voce. E, contro la microcriminalità diffusa in tutta la zona della stazione, ora chiede maggiori controlli da parte di Trenord, Polizia di Stato e dei servizi di sicurezza legati alle Ferrovie.

Nei giorni scorsi, infatti, il sindaco Rosella Maggiolini ha preso carta e penna e, di proprio pugno, ha inviato una lettera segnalando lo stato di degrado e pericolo nel quale ormai versa (da tempo immemore) lo scalo cittadino:

"Nonostante gli interventi messi in atto dall’Amministrazione comunale con il supporto della Polizia locale e dei Carabinieri, gli episodi di criminalità persistono - spiega il primo cittadino - Sono giunte molte lamentele da parte della cittadinanza e dei pendolari che quotidianamente usufruiscono del servizio della stazione. Da soli, purtroppo, non siamo in grado di arginare questa problematica: il nostro sforzo, seppur importante, infatti, non può risolvere la situazione".

La missiva riporta anche qualche esempio degli episodi segnalati nel corso degli ultimi tempi: spaccio di sostanze stupefacenti sulle banchine e nei sottopassi, aggressioni, litigi tra persone di diversa etnia che frequentano la stazione; gente ubriaca, degrado generalizzato. Non da ultimo, nelle scorse settimane erano apparsi video su alcuni social girati da pseudo-rapper sui binari della stazione e su alcuni convogli ferroviari, che denigrano l’immagine di Carnate:

"In questo contesto la popolazione non si sente tutelata, anzi; la percezione di insicurezza, purtroppo, cresce di giorno in giorno, anche tra i pendolari che, uscendo dalla stazione, non si sentono sicuri nel raggiungere i parcheggi - prosegue il sindaco - Per quanto nelle nostre possibilità, stiamo facendo tutto il possibile per cercare di rendere il quartiere stazione più vivibile e decoroso"