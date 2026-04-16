Stazione sempre più sotto controllo, intensificate le operazioni delle Forze dell’ordine

La Stazione di Carnate è ormai costantemente presidiata dalle Forze dell’ordine. Anche nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e di degrado urbano, nonché di rafforzare la sicurezza nelle aree maggiormente sensibili del comune.

Stazione sempre più sotto controllo

L’attività è stata svolta congiuntamente alla Polizia Ferroviaria, con la collaborazione della Polizia locale di Carnate, e ha interessato in particolare la zona della stazione ferroviaria e le aree limitrofe, comprese quelle adiacenti al parco di via Pascoli (da tempo segnalata dai residenti come una piazza di spaccio), nonché il centro cittadino. Nel corso del servizio è stato inoltre attivato un posto di controllo in via Manzoni.

Centinaia di persone identificate

Complessivamente sono state identificate 172 persone, di cui 31 con precedenti di polizia. E sono stati inoltre controllati 13 veicoli. Nel corso delle verifiche, effettuate anche mediante mirati servizi perlustrativi, è stata contestata una violazione amministrativa nei confronti di un cittadino marocchino di 24 anni, incensurato, trovato in possesso di 4,70 grammi di hashish all’interno del parco situato di fronte alla stazione ferroviaria.

Chiuso un bar

Quello della Polizia non è stato l’unico intervento delle Forze dell’ordine nel corso delle ultime settimane. Lo scorso venerdì, infatti, anche i Carabinieri hanno avviato una serie di controlli mirati nel cuore del quartiere Stazione. Con il supporto specialistico del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Milano, i Militari della compagnia di Vimercate e della stazione di Bernareggio hanno eseguito l’ispezione di un locale in via Roma, dove sono state riscontrate gravi violazioni inerenti la mancata applicazione delle procedure obbligatorie di autocontrollo in materia agroalimentare. Tali irregolarità hanno comportato non solo l’irrogazione di una sanzione di 2.000 euro, ma anche l’immediata sospensione dell’attività commerciale, che infatti risulta chiusa (temporaneamente) ormai da più di una settimana.

Una denuncia e un arresto

Sempre nel quartiere Stazione, durante i controlli dei Militari, è stato deferito in stato di libertà un 48enne che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tecnici per la verifica dello stato di alterazione alla guida. Contestualmente, i Carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione della zona a seguito di una segnalazione per danneggiamento, traendo in arresto in flagranza per resistenza a Pubblico ufficiale un uomo in forte stato di agitazione che si era scagliato contro gli operanti.

Il progetto sicurezza

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di intensificazione dei controlli disposto dalla Questura, in attuazione di quanto condiviso in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alle aree urbane caratterizzate da maggiore aggregazione e transito di persone. Analoghi servizi saranno programmati anche nei prossimi giorni, al fine di garantire una costante azione di prevenzione e presidio del territorio.