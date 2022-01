Solidarietà

Dall'ospedale Tiziana Varisco: "Un grande grazie a Flover e a tutte le persone che hanno aderito alla loro campagna".

Stella di Natale in rosa, duemila euro alla Pediatria di Desio. L'iniziativa di solidarietà di Flover consentirà l'acquisto di nuova tecnologia per gli ambulatori divisionali.

Al Reparto di Pediatria dell’ospedale di Desio si è tenuta la cerimonia di consegna dell’assegno con il ricavato – per un totale di 1.910 euro - della campagna solidale che il punto vendita Flover di Desio ha portato avanti nel mese di dicembre a sostegno dell’ospedale. Campagna che ha richiamato l’interesse e la sensibilità di molte persone del territorio, visto che in quasi 2.000 hanno deciso di dare il proprio contributo con l’acquisto di una Stella di Natale rosa.

Assegno consegnato dal titolare di Flover

A consegnare l’assegno era presente Silvano Girelli, titolare di Flover, molto soddisfatto per il risultato raggiunto: “Siamo felici di aver dato un contributo utile per la Pediatria di Desio e per tutti i bambini e le famiglie che ne potranno usufruire. Si tratta di una realtà importante e molto sentita sul territorio: lo dimostra la grande partecipazione delle persone che hanno contribuito alla campagna”.

"Importante ricevere attenzioni dalle associazioni"

Tiziana Varisco, direttore della struttura di Pediatria dell'ospedale di Desio, ha aggiunto: "Con questo contributo, insieme ad ulteriori fondi, potremo acquistare una tecnologia che intendiamo utilizzare presso i nostri ambulatori divisionali. E' davvero per noi importante ricevere attenzioni e solidarietà da parte di associazioni, commercianti, imprenditori, aziende, singoli cittadini che, a vario titolo, si impegnano con noi per contribuire ad assicurare qualità e sicurezza delle cure secondo gli standard più efficaci ed efficienti. Un grande grazie a Flover e a tutte le persone che hanno aderito alla loro campagna".