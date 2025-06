STK Karate, attiva da 25 anni: premi e soddisfazione per gli atleti

Da 25 anni opera a Desio una realtà sportiva radicata nel mondo del karate: l’associazione sportiva STK Desio Karate, con sede a San Giorgio. Fondata e guidata dal Maestro Rosy Alessandrello e dall’istruttore William Braga, entrambi ex agonisti e cintura nera IV Dan, la società si è distinta nel tempo per passione, continuità e risultati concreti.

STK Karate, nell'ultima stagione tanti successi

"La nostra associazione è attiva sul territorio da 25 anni - racconta Rosy Alessandrello, direttrice tecnica della STK Desio - In questo lungo percorso abbiamo conseguito innumerevoli vittorie in gare e tornei organizzati da varie sigle nazionali di karate sotto l’egida del Coni, allenando diverse generazioni di atleti e crescendo come realtà sportiva". L’anno sportivo 2024/2025 ha confermato la solidità e la competitività del gruppo, che ha conquistato tre trofei società grazie all’alto numero di vittorie nelle due specialità principali: forme a corpo libero (kata) e combattimento (kumite).

Tre primi posti

Diversi i trofei conquistati. "Quest’anno abbiamo ottenuto tre importanti riconoscimenti - spiega Alessandrello - Qualche settimana fa siamo risultati primi come società nella specialità kumite al Trofeo Karate Mulazzano. Il 2 marzo 2025 abbiamo conquistato il primo posto nella specialità kata allo Shotokan Gran Prix di Trescore Balneario. Infine, si sono classificati primi nel kumite al Trofeo CSEN di Magenta".

Da 25 anni sul territorio

La STK Desio è composta da atleti di fasce d’età molto diverse, che vanno dai bambini tra i sei e gli undici anni fino agli adulti over 20. "Il karate, a differenza di altri sport, offre la possibilità di essere praticato anche in età più adulta - sottolinea la direttrice tecnica - I programmi includono non solo l’allenamento tradizionale ma anche la difesa personale, un argomento purtroppo sempre più utile e necessario al giorno d’oggi". Oltre all’aspetto tecnico e agonistico, la disciplina del karate ha anche una forte valenza educativa e formativa. "Il nostro compito come insegnanti è quello di trasmettere ai nostri allievi valori fondamentali come rispetto, altruismo, forza d’animo e resilienza. Vogliamo formare ragazzi che diventino adulti consapevoli e responsabili, che credano e vivano secondo questi principi".

Il karate una disciplina che risale al XV secolo

Rosy Alessandrello si sofferma sull’origine di quest’arte marziale. "Il karate nacque nel XV secolo sull’isola di Okinawa, nel sud-est del Giappone, allora sotto il dominio cinese - ricorda - In quel periodo furono vietate le armi per prevenire rivolte, e la popolazione sviluppò tecniche di combattimento a mani nude. La disciplina si praticava in segreto, fino a quando nel 1922 il maestro Gichin Funakoshi ne fece la prima esibizione pubblica. Da allora il karate si è evoluto secondo le esigenze moderne, ma ha mantenuto intatti i suoi valori fondamentali".