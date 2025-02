Stmicroelectronics: fumata nera dal vertice tra azienda e sindacati

Una fumata nera. Questo l'esito, secondo i sindacati, dell'incontro tenutosi nella mattinata di oggi, giovedì 20 febbraio, tra le rappresentanze delle principali sigle sindacali e i vertici di Stmicroelectronics.

Sul tavolo il futuro della multinazionale italo-francese e in particolare del sito di Agrate Brianza, sul quale gravitano più di 5mila addetti alla luce delle difficoltà del settore e di un piano di tagli del personale.

"Ancora una volta, STMicroelectronics fornisce risposte contraddittorie - si legge in una nota diffusa ad incontro concluso da Fiom Cgil Monza Brianza - Da un lato, l’azienda conferma l’esistenza di un piano di tagli; dall’altro, non illustra in modo chiaro il piano industriale che, nei prossimi cinque anni, dovrebbe permettere a STM di raggiungere gli obiettivi economici annunciati dal CEO JM Chery ai mercati. In particolare, mentre la dirigenza smentisce il taglio programmato del 6% della forza lavoro a livello globale, ci viene comunicato che in Francia è in atto un confronto con le organizzazioni sindacali per la gestione delle uscite in prepensionamento, invitando anche noi a seguire la medesima strada.