StMicroelectronics, questa mattina il presidio davanti alla Prefettura

Proseguono gli scioperi dei lavoratori della StMicroelectronics di Agrate Brianza che nelle scorse settimane ha dichiarato esuberi per il triennio che potrebbero arrivare a 1.500 unità.

Enrico Vacca, Segretario Generale FIM CISL Monza Brianza Lecco all'apertura del presidio di questa mattina davanti alla Prefettura di Monza:

“Oggi è un'altra importante giornata di lotta per le lavoratrici e i lavoratori di ST Microelectronics di Agrate Brianza. Otto ore di sciopero con presidio alla Prefettura di Monza per portare al Prefetto, esponente sul territorio del Governo, le istanze e la situazione grave che si è costituita in questi mesi per quanto riguarda il sito di Agrate.

Abbiamo avuto finalmente, dopo mesi di richieste, la convocazione al MIMIT per il prossimo 28 di luglio. Ora diventa fondamentale che a quel tavolo si cominci a discutere del piano industriale che come organizzazioni sindacali, unitariamente, abbiamo respinto in queste settimane e in questi mesi insieme alle lavoratrici e ai lavoratori.

Gli oltre mille esuberi previsti dal piano rimangono un elemento assolutamente inaccettabile e altrettanto inaccettabile è la carenza di investimenti strutturali previsti nel piano 2025-2027 per quanto riguarda il sito di Agrate.

Accettare la realizzazione di quel piano secondo quelle che sono le sue linee guida significherebbe accettare in primis una gravissima perdita occupazionale in un settore assolutamente strategico come quello della microelettronica e soprattutto, in previsione futura, il ridimensionamento del sito.

Agrate è un sito non più strategico per quanto riguarda il mondo ST ma periferico.

Di queste cose chiediamo al Prefetto di prendere atto e di farsi carico di trasferirle al Governo in modo tale che all'incontro del 28 luglio si possa finalmente cominciare a scendere nei particolari di questo piano industriale che come ripetiamo mai da mesi per quanto riguarda il sito di Agrate è totalmente inaccettabile e va rivisto da cima a fondo”.