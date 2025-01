STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha ottenuto per il quarto anno consecutivo la certificazione «Top Employer Italia» e per la prima volta la certificazione «Top Employer Global» per il 2025 dal Top Employers Institute. Sono state certificate come Top Employer le entità di ST in 41 Paesi.

La Certificazione Top Employers viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. Questa indagine copre 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 tematiche e rispettive Best Practice tra cui Strategia del personale, Ambiente di lavoro, Acquisizione di talenti, Apprendimento, Diversità e inclusione, Benessere e altro ancora. Il programma ha certificato e riconosciuto per questa edizione oltre 2.400 Top Employer in 125 Paesi di cinque continenti.

StMicroelectronics riceve per la prima volta la certificazione «Top Employer Global»

Tra questi c'è STMicroelectronics che è presente in Italia in 13 siti - di cui uno ad Agrate Brianza - con più di 12.700 dipendenti, di cui 3.450 sono ricercatori.

La Società ha assunto circa 1.200 laureati e diplomati a tempo indeterminato fra il 2023 e il 2024.

“Queste certificazioni testimoniano il costante impegno nel promuovere un ambiente di lavoro dinamico e inclusivo, supportato da solidi processi globali. L'ambizione di ST è quella di migliorare continuamente e di confrontarci con le migliori esperienze internazionali per essere riconosciuti come un luogo di lavoro con eccellenti pratiche HR," ha dichiarato Luca Civitico, Group Vice President Italy Human Resources di STMicroelectronics. "Abbiamo potenziato i nostri processi HR con significativi investimenti nella ricerca e nello sviluppo dei talenti, mantenendo sempre alta l'attenzione sulla crescita delle competenze chiave in un settore altamente tecnologico come il nostro. Questo riconoscimento è anche una testimonianza del lavoro quotidiano che i nostri Manager svolgono nella gestione del capitale umano aziendale. Continueremo a investire nelle nostre persone, assicurandoci che ST rimanga un ottimo posto di lavoro anche per gli anni a venire."

(foto copertina: archivio)