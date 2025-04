StMicroelectronics, salta l'incontro con i ministri Urso e Giorgetti

L’incontro programmato per oggi, giovedì 3 aprile, con i ministri Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti e il Coordinamento nazionale sindacale di STMicroelectronics è stato annullato.

L'incontro, secondo quanto comunicato dalla Fiom Cgil, non si è tenuto poiché il Consiglio dei Ministri è stato convocato a seguito della decisione del Governo USA di introdurre nuovi dazi. Il tavolo con i ministri è stato rinviato al prossimo 10 aprile 2024.

Si è comunque tenuto un incontro presso il Ministero con l’azienda e la sottosegretaria Fausta Bergamotto, durante il quale STMicroelectronics non ha fornito indicazioni specifiche riguardo al piano industriale.

"La FIOM CGIL denuncia con forza le responsabilità del management di STMicroelectronics, il quale, operando in un settore strategico, ha adottato un approccio che rischia di compromettere il futuro occupazionale e produttivo dell’azienda - si legge nella nota del sindacato. La FIOM CGIL ribadisce che non si accetta un piano industriale che preveda riduzioni di personale. La mancanza di indicazioni precise, in un contesto caratterizzato da importanti investimenti pubblici e privati, rischia di ridurre il tasso occupazionale e la capacità produttiva. Per questo motivo, si chiede che i giorni che intercorrono fino al prossimo incontro del 10 aprile siano impiegati per affinare un piano industriale credibile, in grado di tutelare il futuro occupazionale e garantire investimenti e innovazione per il rilancio produttivo. Inoltre, la FIOM CGIL sottolinea l’importanza che il Governo si faccia garante della tutela occupazionale, mettendo in campo azioni concrete e risorse per il rilancio produttivo e l’innovazione, affinché il settore della microelettronica in Italia non subisca un impoverimento della propria capacità produttiva e occupazionale".