Stmicroelectronics: scatta lo sciopero contro i tagli

Otto ore di sciopero per dire no ai tagli e difendere il futuro del sito di Agrate Brianza.

E' quanto hanno proclamato per martedì e mercoledì 20 e 21 maggio, le Rsu della sede di via Olivetti della multinazionale italo-francese Stmicroelectronics.

"Nelle ultime settimane in tanti abbiamo assistito al deprimente spettacolo della presentazione di un piano industriale definito con un eufemismo “strategico”, ma che per il sito di Agrate si traduce in tagli occupazionali e zero investimenti - fanno sapere le rappresentanze sindacali unitarie che fanno il punto anche sui vari reparti - I risultati disastrosi dell'attuale top management vengono fatti pagare tutti al sito di Agrate: verranno trasferiti molti dei nostri prodotti in altri siti dell’azienda ma anche infoundries cinesi con la chiusura di AG8 e EWS. Alla luce di questi trasferimenti si prevedono per il nostro sito 1.500 esuberi nonostante le "rassicurazioni" di ridurli a 800. Non si prevede nessuna strategia di ripresa, dato che non si investe in R&D di prodotto o di processo e non c’è l’ambizione di sviluppare nuove tecnologie. Per R3 si prospetta la saturazione di solo metà della sua capacità produttiva entro il 2027, con il rischio serio di vedere i nostri prodotti spostati nel fab Crolles300 avviato danni e in espansione con investimenti certi e sostanziosi".

"Di fronte a queste scelte, miopi sul futuro e irriconoscenti rispetto a tutti gli sforzi fatti fino ad ora dai lavoratori e dalle lavoratrici (i prodotti principali di Agrate, non hanno sofferto come tutti gli altri prodotti corporate in questi ultimi due anni!) - prosegue la nota - rigettiamo completamente il piano industriale proposto dal management e, soprattutto, le sue ricadute occupazionali; chiediamo al Governo italiano, in quanto azionista di ST, di fermare questo piano e di pretenderne uno nuovo che garantisca lo sviluppo di Agrate contribuendovi con investimenti pubblici; non vogliamo discutere un piano che pare l’eutanasia del sito di Agrate!".