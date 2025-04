Stop all’alcol durante le partite della Folgore Caratese

Vietato consumare alcol sulle tribune e fuori dallo stadio dello «Sportitalia Village» di Verano: è questa l'ordinanza emessa dal sindaco, di concerto con la Questura, per questioni di ordine pubblico, anche in vista degli ultimi match di campionato della Folgore caratese.

Il divieto voluto da Questura e sindaco

Niente alcol nello stadio «Sportitalia Village» e nelle aree limitrofe in occasione delle partite.

E’ questa la decisione presa dal primo cittadino, dopo l’incontro con la Questura di Monza. Samuele Consonni il 3 aprile ha firmato un’ordinanza che varrà per le ultime partite della stagione; il campionato è ormai al termine, ma i prossimi incontri saranno molto importanti per la Folgore caratese, che si gioca il passaggio di categoria, dalla serie D alla C. Il timore dunque è che ci possano essere dei disordini.

La decisione presa per questioni di ordine pubblico

«Gli incontri con la Questura sono settimanali e la decisione presa per il divieto di commercio e somministrazione di alcolici e superalcolici durante le partite è stata concordata con le forze dell’ordine per questioni di ordine pubblico e sicurezza - ha spiegato il sindaco Consonni - è la prima volta che si utilizza questo tipo di ordinanza, che consentirà comunque la possibilità di bere birra, fino a 5 gradi solo in bicchieri di plastica. La Folgore si prepara a chiudere la stagione e le ultime partite saranno molto importanti e molto seguite, di concerto con la Questura si è dunque deciso di rafforzare l’attenzione sulle tribune e fuori dallo stadio».

Tifoseria e ultrà

Il tifo per la Folgore nell’ultimo periodo è molto cresciuto e gli ultrà si fanno sentire, riempendo la tribuna: 330 i posti disponibili. Spesso però i supporter- soprattutto in occasione di certe partite - aumentano e si riversano anche fuori dallo stadio e tra bar e ristorante del centro sportivo.

In occasione della partita Folgore-Ospitaletto, ad esempio, sono arrivate a Verano molte persone che hanno riempito lo stadio e pure il parcheggio antistante, occupando oltre agli stalli presenti, anche i marciapiedi e di conseguenza sanzionate.

Niente birra in bottiglia all'interno dello stadio

Nello specifico dunque i tifosi potranno consumare al tavolo del bar, ma non potranno portare all’interno dello stadio e quindi sulle tribune bevande superiori ai 5 gradi in bottiglie di vetro e contenitori di metallo, ma anche di plastica con tappo. Non potranno quindi essere venduti e somministrati alcolici, nelle due ore prima dell’inizio degli eventi sportivi e due ore dopo la conclusione. Il divieto vale per i titolari dei punti vendita all’interno dello stadio, ma anche degli esercizi pubblici che si trovano nelle aree limitrofe e le attività di commercio su aree pubbliche con posteggio, ad esempio i food truck.